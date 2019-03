Insultato perché assume ragazzo del Gambia  Lui appende cartello |  «I razzisti stiano

Insultato e boicottato perché assume un pizzaiolo di colore : "Razzisti fuori dal mio locale" : Ha assunto un giovane ragazzo africano come pizzaiolo e da quel momento il suo ristorante si è svuotato. Succede a Montescudo-Montecolombo, piccolo paesino in provincia di Rimini. Protagonista della vicenda è Riccardo Lanzafame, gestore di una storica locanda: l'imprenditore, da quando ha assunto - il gambiano era il mese di novembre -ha registrato un crollo verticale della clientela e del lavoro.Il caso scoppia ufficialmente a febbraio quando - ...

Ultimo Insultato prima della diretta. Ecco perché ha disertato Domenica In : La bufera sul Festrival di Sanremo continua. Ultimo non ci sta. Il cantante, arrivato secondo dopo Mahmood ha disertato Domenica In , dove Mara Venier lo attendeva per il consueto programma dopo la ...

Ultimo Insultato non va a Domenica In. La Venier spiega il perchè : Ultimo diserta Domenica In dopo lo scontro con i giornalisti a Sanremo La protesta di Ultimo continua. Il secondo classificato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo non ha proprio digerito la vittoria di Mahmood con ‘Soldi’. Dopo le numerose polemiche in conferenza stampa, di cui si è reso protagonista da solo, Ultimo ha disertato Domenica In. Il cantante ha deciso di non presentarsi nel programma del dì festivo di Mara ...

Venezuela - Alessandro Di Battista Insultato anche da Guaidò : 'Perché è soltanto un ignorante' : Ma se vogliamo approfondire il tema dovremmo dire che il Venezuela negli ultimi dieci anni è stato il quarto Paese del mondo in termini di investimenti nel settore petrolifero. Più di noi solo Russia,...