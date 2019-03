Arsenal-Napoli | il precedente fa venire i brividi I partenopei gridano vendetta

calcioweb.eu

(Di sabato 16 marzo 2019), questo il verdetto dell’urna di Nyon per i quarti di Europa League. I Gunners non fanno riaffiorare bei ricordi nella mente dei tifosi napoletani. L’ultimofu ai gironi di Champions League nel 2013-2014, quando in un girone insieme al Borussia Dormtund oltre agli inglesi, ilvenne eliminato nonostante i 12 punti ottenuti, per via della classifica avulsa. La squadra azzurra, guidata allora da Rafa Benitez ottenne una delle beffe più clamorose nella storia della competizione, uscendo a testa altissima. In particolare nei due incontri contro l’, ipersero a Londra per 2-0 con i gol di Ozil e Giroud e vinsero al San Paolo con lo stesso punteggio, grazie ai gol di Callejon e Higuain. I Gunners arrivano ai quarti dopo un girone piuttosto semplice con Sporting Lisbona, Qarabag e Vorskla, superato raccogliendo 16 dei 18 ...

EuropaLeague : ?????????????? Arsenal ?? Napoli ???? #UEL | #UELdraw - SquawkaNews : UEFA Europa League quarter-final draw: ???? Napoli vs Arsenal ?????????????? #UELDraw - sscnapoli : Le prime parole di @MrAncelotti su Napoli-Arsenal: 'Una sfida difficile ma molto affascinante per noi, per la socie… -