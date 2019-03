Roma | la Procura contro ' sosta selvaggia' | a processo una decina di automobilisti

Sosta selvaggia a Roma - indaga Procura : 23.25 La Procura di Roma contro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla già congestionata circolazione stradale nella Capitale. Una vera e propria maxi indagine è stata avviata da alcuni mesi a piazzale Clodio per il reato di interruzione di pubblico servizio. Il procedimento, coordinato dal Procuratore aggiunto Paolo Ielo, è basato sulle segnalazioni che l'Atac quasi quotidianamente invia ...

Roma - maxi indagine della procura sui parcheggi in doppia e tripla fila : Gli automobilisti “indisciplinati” che parcheggiato in doppia o tripla fila causando spesso problemi alla circolazione stradale a Roma rischiano il processo. La procura di Roma, da alcuni mesi, ha avviato una maxi-indagine contestando il reato di interruzione di pubblico servizio. Nell’ambito dell’inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo, ci sono già dieci persone citate direttamente in giudizio con ...

Sosta selvaggia a Roma - scatta la maxi-inchiesta della Procura : già in 10 a processo : I pm di Roma hanno aperto un'inchiesta sulla Sosta selvaggia, ovvero contro chi parcheggia le auto in doppia o tripla fila causando, in molti casi, problemi gravi alla circolazione stradale nella...

Schianto Ethiopian Airlines - ritrovate le scatole nere del velivolo. Procura Roma apre inchiesta per morte degli 8 italiani : Sono state ritrovate le scatole nere del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si e' schiantato ieri subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri e' stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato della sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. E' quanto reso noto dalla ...

Aereo caduto - Procura di Roma apre un'inchiesta : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte degli otto italiani nel disastro Aereo del Boeing 737 della Ethiopian Airlines.

La procura di Roma indaga sul Boeing 737 caduto in Etiopia : Roma, 11 mar., askanews, - Gli inquirenti della procura di Roma svologeranno accertamenti sul caso del Boeing 737 della Ethiopian Airlines precipitato pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba ed in ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati né ipotesi di reato in merito alla morte degli 8 cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo verificatosi ieri in Etiopia. Nel Disastro sono morti l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, l’archeologo Sebastiano Tusa, il presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Paolo Dieci, 3 volontari della Africa ...

Berlusconi indagato dalla procura di Roma - avrebbe corrotto un giudice per salvaguardare banca Mediolanum : Silvio Berlusconi è nuovamente indagato. La procura di Roma sospetta che abbia corrotto un giudice del consiglio di Stato per ottenere una sentenza a favore della banca Mediolanum Diversi giornali italiani scrivono che l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Roma per corruzione in atti giudiziari nell’ambito di un’inchiesta su un giro di … Continue reading Berlusconi indagato dalla procura di Roma, ...

Medicina : morte dell’ematologo Lo Coco - la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine sulla morte di Francesco Lo Coco, 63 anni, ematologo di fama internazionale, ordinario a Tor Vergata, suicidatosi domenica scorsa. L’ipotesi di reato, come sempre avviene in questi casi, è istigazione al suicidio. Secondo quanto appreso, domenica, poco dopo le 14, mentre era a pranzo in un ristorante davanti al Foro Italico, improvvisamente Lo Coco si è alzato dicendo che doveva andare in bagno, invece è ...

Mino Pecorelli - la procura di Roma riapre le indagini sull’omicidio e delega la Digos : Dopo la richiesta avanzata alcune settimane fa dalla sorella, la procura di Roma ha avviato una nuova indagine in relazione all’omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso il 20 marzo del 1979 nella Capitale. I magistrati di piazzale Clodio hanno affidato delega agli uomini della Digos per svolgere una serie di accertamenti preliminari dopo l’istanza depositata negli uffici della procura da Rosita Pecorelli il 16 gennaio scorso. Nel ...

Omicidio Pecorelli - procura Roma avvia nuova indagine : La procura di Roma ha avviato una nuova indagine sull'Omicidio di Mino Pecorelli, il giornalista ucciso nella capitale il 20 marzo 1979. A chiedere la riapertura era stata alcune settimane fa la ...

Albero caduto a Roma - procura indaga : 15.42 La procura di Roma ha aperto un'indagine sulla caduta di un Albero, ieri, che ha provocato il ferimento di due persone, una delle quali in modo grave. Si ipotizza il reato di lesioni. I magistrati hanno delegato le indagini alla polizia locale. Si mira ad accertare a chi spettasse la manutenzione degli alberi, se al Servizio Giardini del Comune o a una società privata in appalto.

Diletta Leotta e le foto hot rubate : ascoltata dalla procura di Roma : Nella capitale l'ex conduttrice di Sky Sport è stata accompagnata dalla sorella Federica, lì nelle vesti di avvocato. In procura la giornalista ha ricostruito la vicenda al pm Villani che sta ...