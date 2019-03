Nei farmaci sul mercato molti eccipienti potenzialmente letali

notizie.tiscali

(Di venerdì 15 marzo 2019) La maggior parte deisulcontengono dei componenti che, nonostante non abbiano alcun effetto terapeutico, sono importanti perché servono per migliorare il sapore del medicinale o per ...

trym81 : @coddek0506 @pettymagpie Non volevo assolutamente ergermi a fisioterapista. Da anni soffro di cervicale, l'osteopa… - Acidelius : @fearnobody00 @sono_farmaci Quella è violenza. Lo scappellotto no. A mio avviso, non capire che fino ad una certa e… - ConsumForum : RT @FarmaVirtuale: Farmaci prenotati online e ritirati nei distributori automatici, il «no» del ministero -