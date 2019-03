Del Potro | incubo in vista | rischio operazione al ginocchio?

Chievo - Pellissier : «CampeDelli mi ha detto che potrò giocare finchè vorrò» : VERONA - Sergio Pellissier , attaccante e totem del Chievo , ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: " Ho ancora la stessa determinazione e voglia di dimostrare di essere ancora ...

Problemi al ginocchio per Del Potro : l’argentino si ritira da Indian Wells : Problema al ginocchio per Juan Martin Del Potro: il tennista argentino costretto ad annunciare il ritiro da Indian Wells Brutte notizie per tutti i fan di Juan Martin Del Potro. Il tennista argentino ha annunciato, tramite un post social, di non poter prendere parte al torneo di Indian Wells nel quale è campione in carica. ‘Palito’ soffre di un fastidioso problema al ginocchio che dovrà curare nelle prossime settimane: “ciao a ...

ATP Delray Beach : Albot e Mc Donald in semifinale - crolla Del Potro : ATP Delray Beach, Albot e Mc Donald hannof atto fuori rispettivamente Johnson e Del Potro, due gare terminate al terzo set con un tie-break decisivo ATP Delray Beach, nella notte americana si sono giocati gli ultimi due quarti di finale, utili a definire il novero dei semifinalisti del torneo. Ebbene, uno dei grandi favoriti è stato sconfitto. Mc Donald ha infatti fatto fuori Del Potro al termine di una gara molto combattuta terminata col ...

ATP Delray Beach – Del Potro ai quarti di finale : Opelka si arrende in due set : Juan Martin Del Potro stacca il pass per i quarti di finale dell’ATP di Delray Beach: il tennista argentino supera Reilly Opelka in due set Juan Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo di Delray Beach. Il tennista argentino, attualmente numero 4 del mondo e prima forza del seeding del torneo americano, si è imposto in 1 ora e 14 minuti sullo statunitense Reilly Opelka, tennista che occupa la posizione numero 56 della ...

ATP Delray Beach – Del Potro conquista il pass per gli ottavi in Florida : battuto Nishioka : Juan-Martin Del Potro vola agli ottavi di finale del torneo ATP di Delray Beach, battuto in due set il giapponese Yoshihito Nishioka Sul cemento dell’impianto sportivo del Delray Beach Tennis Center, Juan-Martin Del Potro ha battuto nella notte italiana Yoshihito Nishioka ai sedicesimi di finale del torneo ATP che si sta tenendo in Florida. L’argentino, in due set ed in un’ora e 51 minuti di gioco, prima ha inflitto ...