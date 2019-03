Campi estivi in Valmalenco | date e dettagli

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Da anni i campusrealizzati inrispondono all’esigenza comune a molte famiglie di ospitare, finito l’anno scolastico, i bambini e occuparsi di loro durante la giornata proponendo esperienze stimolanti e coinvolgenti. Quest’anno si organizzano quattro settimane che soddisfano le esigenze di tutti: il tradizionale “English camp”, l’attivo “Gym camp” e il creativo “Art camp”.9-16 giugno English camp Un approccio attivo e coinvolgente per vivere una full immersion in inglese nella natura, supervisionati da un team di insegnanti certificati. 16-23 giugno Gym camp Focus sulla ginnastica artistica. Tutti i giorni attività sportive con approccio ludico: ginnastica ritmica, acrobatica, nuoto sincronizzato, arrampicata, esperienze in natura. 14-20 luglio Art camp (21-28 luglio su richiesta) Sperimentazione di varie tecniche artistiche e progetti di ...

_lallero_serena : @gual89 Io che sono coordinata e agile come Maria de Filippi. In compenso 3 anni di campi estivi coi bambini fanno CV in sto caso - antoniosalvio50 : RT @LegaMissionaria: Sono aperte le domande per i campi estivi di At the Frontiers, il campo internazionale di volontariato organizzato dal… - MarcoToncelli : RT @LegaMissionaria: Sono aperte le domande per i campi estivi di At the Frontiers, il campo internazionale di volontariato organizzato dal… -