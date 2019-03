Bettarini e Kaspar | lite all’Isola dei Famosi | amicizia ai ferri corti?

Bettarini e Kaspar contro Soleil e Fogli : nuove inaspettate rivelazioni : Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni: le ultime dichiarazioni su Soleil e Riccardo Fogli Gli animi non si placano neanche ora che sono stati nuovamente divisi. Bettarini e Kaspar sono infatti tornati a vivere sull’Isola che non c’è. Pur stando lontani dal resto del gruppo, Stefano e Capparoni continuano ad esporsi e dire […] L'articolo Bettarini e Kaspar contro Soleil e Fogli: nuove inaspettate rivelazioni ...

Isola dei famosi 2019 - anticipazioni ottava puntata : c'è Corona Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni in palapa contro i cannibali : Questa sera su Canale 5 l' ottava puntata dell' Isola dei famosi 2019 che seguiremo come sempre in diretta. Come anticipato da Leggo.it si preannuncia una puntata piena dicolpi di scena, dall'arrivo ...

Isola - eliminati nella puntata di ieri : Giorgia torna in Italia - Bettarini con Kaspar : La sesta puntata dell'Isola dei famosi è andata in onda in prima serata su Canale 5 e si è assistito a una doppia eliminazione. La prima a uscire dal gioco è stata Giorgia Venturini, in nomination la scorsa settimana con Marco e Luca. Una seconda eliminazione a sorpresa, ha visto invece l'eliminazione di Stefano Bettarini, sconfitto al televoto flash. L'ex calciatore, a differenza di Giorgia, ha accettato di rimanere sull'Isola che non c'è ...

Isola dei Famosi 2019 - sesta puntata : fuori Giorgia - Bettarini raggiunge Kaspar sull’Isola che non c’è. Al televoto Luca - Riccardo e le Mihajlovic : Ghezzal Leader sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2019 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della sesta puntata 21.31: La sesta diretta incomincia con il riassunto della quarta settimana di gioco. Il percorso dei concorrenti è quasi a ...

Isola dei famosi : Kaspar naufrago solitario - Bettarini e Maddaloni ai ferri corti : Nell'ultima puntata dell'Isola dei famosi, andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Primo tra tutti, la lite furiosa tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni, dopo la scoperta che l'ex della Ventura ha manomesso la macchina del riso. Inaspettata, invece, l'eliminazione di Kaspar Capparoni che, però, a sorpresa, è giunto sull'Isola che non c'è, con la possibilità di continuare in solitaria ...

