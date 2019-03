L' ok della giunta Ghinelli e poi l' accordo | 4 200 000 euro di crediti Tia ceduti da Aisa

Cancellata la scritta "Vota Garibaldi" a Roma - Sgarbi : "Chiaro sintomo d'incompetenza della giunta Raggi" : Vittorio Sgarbi bolla la cancellazione per errore della storica scritta "Vota Garibaldi" in un muro del quartiere Garbatella a Roma come un "misto di stupidità, inadeguatezza e ignoranza". Il critico d'arte parla in un'intervista al quotidiano il Foglio.Per tanti anni Laura Boldrini è andata in giro a dire che dovevamo cancellare la scritta "Dux" dai monumenti costruiti in epoca fascista. E questa era già una cosa ...

Regione Abruzzo - esordio ufficiale della Nuova Giunta : L'Aquila - esordio ufficiale con presentazione per la Nuova Giunta abruzzese targata Marco Marsilio a Palazzo Silone, sede della Giunta nel capoluogo aquilano, con il neo presidente che nel fare gli onori di casa ha voluto ricordare che ''ora si deve lavorare in piena sinergia e con spirito di collaborazione, perchè adesso non importa più in che partito si è stati eletti, ma per rappresentare 1,3 milione di ...

Nuova Giunta regionale - a L'Aquila summit della coalizione di maggioranza : L'Aquila - E' cominciato all'Aquila, a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale d'Abruzzo, il summit per la formazione dell'esecutivo di centrodestra alla presenza del presidente Marco Marsilio (FdI) e dei coordinatori dei partiti della coalizione che ha vinto le elezioni il 10 febbraio. La Lega, presente con il segretario regionale, deputato Giuseppe Bellachioma, e il vice, deputato Luigi D'Eramo, chiede che ...

Sat contro i passi dolomitici aperti Bocciata l'idea della giunta Fugatti : Anche Claudio Bassetti si è detto preoccupato in merito alla conservazione ambientale dell'ambiente alpino, rilevando un tendenza a ritenere parchi e riserve al servizio dell'economia. «I nostri ...

L'odissea giudiziaria della giunta Formigoni - 9 anni dopo : L'ingresso in carcere di Roberto Formigoni per scontare la pena definitiva cui è stato condannato nell'ambito della vicenda Maugeri segna l'apice di una 'maledizione giudiziaria' che si è abbattuta ...

Roma - anche la Corte dei Conti indaga su Ama : “Verifiche sui firmatari della delibera di giunta che boccia il bilancio” : Non solo la Procura di Roma. Ora anche la Corte dei Conti del Lazio indaga sulla bocciatura del bilancio 2017 di Ama Spa, la società capitolina dei rifiuti. E stavolta, a quanto risulta a IlFattoQuotidiano.it, nel mirino ci sono anche i politici, in particolare i firmatari della delibera della giunta capitolina dell’8 febbraio scorso che ha ordinato la non approvazione del documento finanziario. Con in testa, dunque, la sindaca Virginia Raggi. I ...

Diciotti - il M5S salva il ministro dell'Interno. Opposizioni furiose e oggi il verdetto della Giunta : 'Porteremo avanti la linea decisa dai nostri iscritti', afferma il vicepremier Di Maio. Le Opposizioni attaccano parlando di finta consultazione

La proposta della giunta : "L'autorizzazione va negata" : Roma - Il primo voto parlamentare sul caso Salvini sarà oggi pomeriggio, nella Giunta per le Immunità del Senato. Si comincia alle 13.30, con la proposta del presidente Maurizio Gasparri, che ha già ...

Caso Diciotti - oggi il voto su Rousseau. Il M5s 'Nessun allarmismo - stesso meccanismo della Giunta' : Cronaca Torino, Appendino si schiera per il processo al ministro dell'interno di JACOPO RICCA Ma anche dalla base risulta qualche malumore per come si sta muovendo il Movimento sulla vicenda mentre ...

Diciotti - gli atti della giunta al pm di Catania |Conte - Di Maio e Toninelli : indagine in vista : L'apertura del fascicolo è un atto dovuto: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati toccherà ai magistrati valutare le singole posizioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti di Salvini.

Diciotti - gli atti della giunta al pm di Catania |Indagine in vista su Conte - Di Maio e Toninelli : L'apertura del fascicolo è un atto dovuto: dopo l'iscrizione nel registro degli indagati toccherà ai magistrati valutare le singole posizioni. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha già chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta nei confronti di Salvini.

Caso Diciotti - gli atti della giunta del Senato in Procura a Catania : Sono arrivati negli uffici della Procura di Catania gli atti della memoria sul Caso Diciotti e firmati dal premier Giuseppe Conte e dai ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli nell’ambito dell’indagine a carico del ministro dell’Interno Matteo Salvini sotto esame della Giunta per le immunità del Senato. Il titolare dell’inchiesta è lo stesso Proc...

Diciotti - a pm Catania atti della Giunta : 15.16 Sono arrivati alla procura di Catania gli atti firmati dal premier Conte e dai ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria del ministro dell'Interno Salvini, sotto esame della Giunta delle immunità del Senato sul caso Diciotti. La procura catanese, coordinata dal procuratore Zuccaro, è titolare dell' inchiesta. Gli atti sono stati trasmessi dalla presidenza di Palazzo Madama.

Ferrovie Roma - via libera della giunta a 11 nuovi treni : nuovi treni in arrivo a Roma , per migliorare le condizioni di viaggio dei pendolari delle linee Roma-Lido e Roma-Civitacastellana-Viterbo . La Regione, proprietaria delle due linee gestite da Atac , ...