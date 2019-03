Lavoro | la Cgil | in Liguria più occupazione | ma ' frenata' a fine 2018

Palermo : Cgil - 'auguri di buon Lavoro a nuova giunta Orlando' : Palermo, 13 mar. (AdnKronos) - La Cgil Palermo invia "gli auguri di buon lavoro alla nuova giunta, che questa mattina si è insediata con il giuramento degli assessori". “Alla nuova giunta i miei auguri e quelli di tutta la Cgil palermitana – dichiara il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo -

L’allarme della Cgil : «Commercio - In cinque anni persi 11 mila posti di Lavoro nella provincia di Genova» : L’allarme della Filcams Cgil: il rischio desertificazione è sotto gli occhi di tutti. E per Confcommercio lo shopping del centro cittadino è tra i meno vitali d’Italia

Cgil : Landini "è governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il Lavoro" : Duro attacco del segretario della Cgil, Maurizio Landini, al governo, che non considera affatto "del cambiamento come tanti hanno sperato": semmai "quello che sta venendo fuori è il governo della regressione economica e sociale", ha dichiarato alla Camera del lavoro di Pavia. Del resto, ha aggiunto Landini, "se ti dicono che è il nero che sta venendo a toglierti il lavoro, qualcuno ti sta prendendo in giro". ...

Cgil : Landini 'è governo della regressione - una presa in giro dire che il nero ci porta via il Lavoro' : Cgil: Landini 'è governo della regressione, una presa in giro dire che il nero ci porta via il lavoro'

I sindacati in piazza per il Lavoro. Cgil Cisl e Ui : governo cambi linea : I dati dell'economia sono negativi. Bisogna mettere in atto politiche per lo sviluppo e la crescita. Il blocco delle infrastrutture sta provocando danni che rischiano di essere irreparabili per il ...

Oggi a Roma c’è una manifestazione di Cgil - Cisl e Uil contro le politiche del governo su Lavoro e crescita : Questa mattina a Roma c’è una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro le politiche del governo su lavoro e crescita. È la prima manifestazione a cui partecipano gli iscritti dei tre principali sindacati italiani da sei anni a questa

'Futuro al Lavoro'. Cgil-Cisl e Uil oggi in piazza a Roma contro la politica economica del governo : La manifestazione in piazza San Giovanni. Landini , neosegretario Cgil, : 'Quando, pur lavorando sei povero e le diseguaglianze aumentano, non è accettabile'

Dall'Abruzzo a Roma per “#FuturoalLavoro” la manifestazione di Cgil - Cisl e Uil - il 9 Febbraio : Roma - Con 60 pullman e mezzi privati, che partiranno dalle principali località dell’Abruzzo, oltre 3000 lavoratori, pensionati, giovani, donne e immigrati, parteciperanno alla mobilitazione di Cgil,Cisl e Uil, di sabato 9 Febbraio a Roma. Per il Sindacato è un’occasione per presentare le proprie proposte di sviluppo e crescita del Paese, “per uscire dalla crisi è necessario un confronto serio con la politica e con il Governo ...

Lavoro : Cgil - 'licenziata donna incinta' : MILANO, 5 FEB - Tre lavoratori della 'Bravo Solution' di Milano, azienda specializzata in servizi informatici software con circa 200 dipendenti, sono stati licenziati in tronco per la delocalizzazione ...

Lavoro : Cgil - 'licenziata donna incinta' : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Tre lavoratori della 'Bravo Solution' di Milano, azienda specializzata in servizi informatici software con circa 200 dipendenti, sono stati licenziati in tronco per la ...

Landini (CGIL) : "I problemi di povertà e Lavoro non possono essere risolti insieme con il Reddito di Cittadinanza" : Il neo-segretario della CGIL Maurizio Landini questa sera è stato ospite a Presa Diretta su Raitre, dove il conduttore Riccardo Iacona lo ha intervistato su alcuni dei temi più importanti di questo periodo. Landini ha subito sottolineato che la situazione per i lavoratori e le imprese "è molto difficile, pensiamo al settore dell'edilizia, con 100mila aziende pubbliche. Paghiamo un prezzo perché abbiamo ritardi strutturali che non vengono ...

Scuola - UDU e rete : ‘Buon Lavoro a Maurizio Landini - nuovo segretario CGIL’ : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa a cura di UDU (Unione degli Universitari) riguardante l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della Cgil. Comunicato UDU – Ieri si è concluso a Bari il XVIII Congresso Nazionale della CGIL, che ha visto l’elezione di Maurizio Landini come successore di Susanna Camusso al ruolo di segretario Generale della confederazione, e ...

subito di lotta la nuova Cgil di Landini : 'i vicepremier parlano di Lavoro senza aver mai lavorato' : Eletto appena ieri nuovo segretario generale mette subito il più grande sindacato italiano in rotta di collisione con il governo

Congresso Cgil - governo assente : Camusso attacca. Mattarella : “Il Lavoro è priorità - sindacato protagonista della crescita” : Da un lato, l’assenza del governo criticata dalla segretaria uscente Susanna Camusso. Dall’altro il messaggio di Sergio Mattarella, che ricorda come “nella storia repubblicana il sindacato è stato protagonista” della crescita economica e dei diritti dei lavoratori. Il Congresso della Cgil, chiamata a scegliere il nuovo segretario tra Maurizio Landini e Vincenzo Colla, si infiamma perché l’esecutivo Conte non è ...