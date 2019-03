ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2019) Una settimana di rimonte indesiderate Andiamo in Austria a difendere il tre a zero dell’andata senza centrali di difesa. Tocca a Chieriches e a Luperto. La situazione mi preoccupa ma confido in Carletto e nell’impegno di questi due ragazzi. E pure nell’attenzione di tutti gli altri che contribuiranno sicuramente a dare una mano.Minuto 0’ – Niente, Lorenzo le partite col Salisburgo se l’ha da guarda’ d’a panchina.Minuto 3’ – Per adesso Chieriches pare reggere l’urto degli austriaci. Speriamo che mantiene tutti e 90 minuti.Minuto 7’ – Meret ‘a cosa ‘e soreta! Ma ti pare il caso di pigliarti questi rischi senza avere nemmeno un centrale? E che miseria.Minuto 12’ – Ma comme so’ bellille quanno stanno compatti dietro e ripartono con la classe di Pietruzzo e Fabian.E mo ...

SSCNapoliNews : La migliore prestazione di Mario Rui dalla seconda stagione di Narcos - vivodinapoli : Dopo la partita col Sassuolo mi aspettavo una prestazione un tantino migliore di questa ?? #SalisburgoNapoli - Ferdi_Fe27 : RT @CapitanoNemo11: La migliore spiegazione del perchè non vinceranno mai: un cretino prende uno spezzone di video per sostenere una tesi c… -