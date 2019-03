Il mito smentito dei porti chiusi

ilfoglio

(Di giovedì 14 marzo 2019) Non possiamo accogliere tutti i migranti del mondo, ma i dati pubblicati oggi da Eurostat sulle richieste di protezione internazionale nell’Unione europea dimostrano che il mondo dei rifugiati in Italia è molto piccolo. Nel 2018 la Germania si è piazzata al primo posto per numero di domande d’asilo

ilfoglio_it : I dati Eurostat pubblicati oggi smentiscono il mito dei porti chiusi - Luca_Mussati : @digitaliano @petitpaul54 @Rinaldi_euro @pietroraffa Mito immortale, smentito da ISTAT. -