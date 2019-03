huffingtonpost

(Di giovedì 14 marzo 2019) Sarebbe bello ricordare il giorno in cui siamo nati! Quello in cui abbiamo aperto gli occhi per la prima volta, e abbiamo pianto e respirato ossigeno direttamente dall'aria, invece che dal cordone ombelicale. Riconoscendomadre, stremata, che ci sorride, e nostro padre che piange come uno scemo e che non fa nulla (quello che in fondo continuerà a fare, benevolmente, per parecchio tempo).Fossimo almeno papere, riconosceremmo subito, per imprinting,madre... o almeno chiunque vedessimo appena spalancati gli occhi, anche se fosse un pallone di cuoio! Il nostro sistema nervoso, invece, vista e udito e circonvoluzioni cerebrali cognitive comprese, alla nascita è troppo immaturo e non ci permette quasi nulla. Tranne eseguire le funzioni primarie, quella di dormire, nutrirci e smaltire le fantastiche e puzzolenti scorie della nutrizione.Appena nati potrebbero ...

HuffPostItalia : Il futuro è soltanto la nostra vita - AlbaliaMateo98 : RT @bayxreche: E ora LA frase: E quella gente, quella musica, mi indicarono un futuro e fu soltanto amore puro. ?? - bayxreche : E ora LA frase: E quella gente, quella musica, mi indicarono un futuro e fu soltanto amore puro. ?? -