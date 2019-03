Berlusconi sul M5S | ' Incapace di governare non dico un Paese | ma nemmeno un piccolo bar'

Berlusconi : "Sul M5s gli italiani hanno aperto gli occhi : in Basilicata erano al 40% - ora sono sotto il 20%" : Il leader di Forza Italia sulla Tav: "Situazione comica e vergognosa. C'è stata una perdita di credibilità enorme"

Marco Travaglio - la valanga di insulti su Matteo Salvini : "Subito a cuccia. Sa che se torna con Berlusconi..." : Su una cosa Marco Travaglio ha ragione: "La partita del Tav non è affatto finita, anzi è appena cominciata". Per il resto, l'editoriale del direttore sul Fatto quotidiano è una impressionante, livorosa tirata contro Matteo Salvini. E l'annuncio del premier Giuseppe Conte del rinvio dei bandi di gara

Corruzione sulle sentenze del Consiglio di Stato - Berlusconi indagato : Silvio Berlusconi è indagato per Corruzione in atti giudiziari nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma su alcune sentenze pilotate del Consiglio di Stato. Il filone di indagine che ha portato ...

Silvio Berlusconi - la Consulta respinge il ricorso sulla legge Merlin : perché per lui è una grana : "La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha deciso le questioni sulla legge Merlin sollevate dalla Corte d'appello di Bari e discusse nell'udienza pubblica del 5 febbraio 2019". È quanto si legge in una nota della Consulta che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità cost

"Escort volontarie da Berlusconi - la legge Merlin è incostituzionale" : il 5 marzo la questione in Consulta : L'incostituzionalità sollevata dai difensori di alcuni imputati nel processo a Bari sulle escort portate tra il 2008 e il 2009 nelle residenze estive dell'ex premier dall'imprenditore barese Gianpi Tarantini

Berlusconi offese a Toninelli sulla questione TAV : “Sei scemo!” : Berlusconi sulla questione TAV, offende apertamente il ministro Danilo Toninelli La Tav si farà, è ridicolo quello che si vede, Toninelli che dice “dò il via, tanto tra sei mesi posso riprenderlo”, ma dai il via a dei lavori, a delle assunzioni, a delle spese importanti per il Paese e l’ Europa e fra qualche mese togli questo via? … Continue reading Berlusconi offese a Toninelli sulla questione TAV: “Sei ...

Berlusconi : 'Il governo non cadrà sulla Tav ma cadrà presto' : "Il governo non cadrà sulla Tav, ma cadrà presto". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, durante un'iniziativa elettorale a Potenza, aggiungendo un attacco al ministro dei ...

Silvio Berlusconi - la profezia sul futuro politico di Matteo Salvini : "Perché deve stare molto attento" : Da un lato Matteo Salvini in una serie di interviste dice chiaro e tondo che non tornerà più con Silvio Berlusconi: parole pubbliche, consegnate agli italiani all'indomani del voto in Sardegna. Dall'altro c'è un Cavaliere ovviamente amareggiato per questo ma felice per il naufragio dei grillini. E i

Regionali in Sardegna - esulta solo Berlusconi. 'Rallenta l'effetto Salvini' - affondo clamoroso da Forza Italia : 'Adesso tutto può accadere'. Alle Regionali in Sardegna il centrodestra vede il successo con il candidato governatore Christian Solinas ma a far festa, per ora, è solo Forza Italia . A spoglio appena ...

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.