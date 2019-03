Nasrin Sotoudeh condannata a 33 anni Così l’Iran vuole mettere a tacere la sua voce più

Iran - l'avvocatessa Nasrin Sotoudeh condannata a 38 anni di carcere e 148 frustrate : L' avvocatessa Iraniana e attivista per i diritti umani , Nasrin Sotoudeh, è stata condannata a 38 anni di carcere e a 148 frustrate. L'annuncio è stato dal marito, Reza Khandan, via Facebook. ...

Chi è Nasrin Sotoudeh - l’avvocatessa per i diritti umani condannata a 38 anni e 148 frustate : Trentotto anni di carcere e 148 frustate. È la condanna che una corte di Teheran ha inflitto all'avvocatessa per i diritti umani Nasrin Sotoudeh. Amnesty international ha parlato di “sentenza sconvolgente e vergognosa avvenuta dopo l'ennesimo processo irregolare” e ha spiegato che si tratta della pena più severa per un difensore dei diritti umani in Iran negli ultimi anni.Continua a leggere

Nasrin Sotoudeh condannata in Iran/ 38 anni e 148 frustate per avvocato diritti umani : L'avvocato difensore dei diritti umani in Iran Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate, ecco chi è

Nasrin Sotoudeh - l’avvocata e attivista iraniana per i diritti umani condannata a 38 anni di carcere e 148 frustate : l’avvocata iraniana e attivista per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 33 anni di carcere e 148 frustrate dalla giustizia di Teheran. La sentenza si aggiunge alla condanna a cinque anni emessa nel settembre 2018, per un totale di 38 anni di prigionia. La militante si trova nel durissimo carcere di Evin. A darne notizia su Facebook è stato il marito Reza Khandan, che è stato a sua volta condannato nei mesi scorsi a sei anni di ...

L’avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana Nasrin Sotoudeh è stata condannata a 7 anni di carcere : Nasrin Sotoudeh, avvocatessa e attivista per i diritti umani iraniana, è stata condannata a sette anni di carcere da un tribunale dell’Iran, scrive l’agenzia di stampa iraniana ISNA. «Nasrin Sotoudeh è stata condannata a cinque anni per cospirazione contro lo stato e