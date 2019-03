Ethiopian Airlines | scatole nere all' estero | famiglie vittime sul luogo del disastro

Incidente Ethiopian Airlines - quando le tecnologie di bordo possono diventare un pericolo : In queste prime ore successive all’Incidente del volo Ethiopian 302, azzardare qualsiasi ipotesi sarebbe quanto meno poco serio. Al contrario di quanto accaduto nel caso del volo MH370, del quale abbiamo parlato poco tempo fa, in questa circostanza tutto quanto rimane del velivolo è stato – o comunque sarà presto – recuperato, comprese le cosiddette “scatole nere” che ci diranno esattamente quello che è successo. O ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva “problemi di controllo volo” prima dello schianto : Il pilota dell’aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato domenica scorsa aveva riscontrato “problemi di controllo del volo” poco prima dello schianto: lo ha dichiarato l’amministratore delegato della compagnia aerea, in riferimento a una conversazione registrata con i controllori del traffico aereo. “Stava avendo difficoltà nel controllo del volo dell’aereo, quindi ha chiesto di rientrare alla ...

Disastro Ethiopian Airlines - l’Enac chiude lo spazio aereo italiano ai B-737 MAX : L’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha deciso di seguire quanto già fatto da alcune autorità europee chiudendo lo spazio aereo italiano ai Boeing B-737 MAX, imponendo la messa a terra dei 3 nella flotta di Air Italy. Una decisione presa in maniera cautelativa e che avrà carattere temporaneo, quanto meno sino alle prime rilevazioni delle indagini sull’incidente occorso il 10 marzo al B-737 MAX 8 di Ethiopian ...

Il CEO di Ethiopian Airlines ha detto che i piloti dell’aereo precipitato domenica avevano avuto “problemi con i sistemi di pilotaggio” : Il CEO di Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam ha detto a CNN che, poco prima dell’incidente, i piloti dell’aereo precipitato domenica avevano detto ai controllori di volo che stavano avendo “problemi con i sistemi di pilotaggio”. Questo, ha spiegato CNN, suggerirebbe che

Disastro Ethiopian Airlines : la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max : Il Regno Unito, dopo il Disastro aereo della Ethiopian Airlines ha annunciato di aver bandito tutti i voli nel suo spazio aereo (una No Fly Zone) per tutti gli aerei Boeing 737 Max 8. Lo ha annunciato la Civil Aviation Authority (CAA) britannica, ricordando che lo stesso hanno già fatto le autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. L'articolo Disastro Ethiopian Airlines: la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 ...

Disastro Ethiopian Airlines : l'aereo aveva emesso fumo e un suono metallico : Sono sei i testimoni intervistati dalla Reuters che domenica mattina si trovavano sul posto quando il Boeing 737 Max 8 si è schiantato al suolo uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Secondo le ricostruzioni l'aereo avrebbe sterzato bruscamente sopra un pascolo di mucche che fuggivano in preda al panico prima di impattare al suolo, trascinandosi dietro una gran quantità di detriti nonché un denso strato di fumo bianco. Stando sempre ai ...

Le bufale e i complottismi dietro l’incidente del volo Ethiopian Airlines : (foto: Michael Tewelde/Getty Images) Ormai è un’abitudine: a ogni grande sciagura, incidente o calamità fanno seguito bufale e false informazioni di ogni sorta. E la tragedia del volo ET 302 di Ethiopian Airlines, precipitato ad Addis Abeba nella mattina del 10 marzo uccidendo 157 persone, non poteva certo sottrarsi a questa triste tendenza. Così, mentre ancora sono in corso le operazioni di recupero di ciò che rimane del velivolo e dei ...

Ethiopian Airlines : passeggero salvo per un ritardo di 2 minuti : Sembra la trama di un film, invece è tutto vero e Antonis Mavropoulos è vivo per raccontarlo. La sua è stata una disavventura che si è trasformata in quello che lui stesso ha definito "il mio giorno fortunato". Ieri, infatti, 10 marzo 2019, sul Boeing 737 Max dell'Ethiopian Airlines che è precipitato sue minuti dopo il decollo, ci sarebbe dovuto essere anche lui, era il 158° passeggero in lista, ma per due minuti di ritardo non è riuscito a ...

A che punto sono le indagini sull'incidente dell'Ethiopian Airlines : Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha ricordato che almeno 21 dei morti lavoravano per le Nazioni Unite: 'Avevano una cosa in comune, lo spirito di servire la gente nel mondo e ...

Ethiopian Airlines - il racconto choc dei testimoni : "Fumo e fuoco a bordo - l'aereo perdeva pezzi" : Si continua a parlare delle possibili cause che hanno determinato il drammatico incidente aereo del Boeing 737 max dell’Ethiopian Airlines. Se la prima ipotesi formulata è quella di un presunto guasto informatico del software, a causa del quale l’aereo avrebbe preso una rotta sbagliata andando poi a

Addis Abeba - precipita un aereo dell'Ethiopian Airlines : 157 vittime - tra cui 8 italiani : Un aereo dell'Ethiopian Airlines è precipitato pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba, in direzione Nairobi. L'amministratore delegato della compagnia aerea ha dichiarato che il pilota si era accorto e aveva segnalato la presenza di problemi tecnici, chiedendo un atterraggio di emergenza. Il velivolo si è schiantato al suolo poco dopo nei pressi di Bishoftu, a circa 62 chilometri di distanza a sud-est dalla capitale etiope: la partenza era ...

Ethiopian Airlines - perde il volo per 2 minuti e si salva : “Fili invisibili guidano la nostra vita” : Antonis Mavropoulos, cittadino greco e presidente di un'organizzazione non governativa, è arrivato al gate con due minuti di ritardo, circostanza che gli ha impedito di salire a bordo del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines che si è schiantato poco dopo il decollo da Addis Abeba.Continua a leggere