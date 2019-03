Clima,Onu: smog causa 1/4 morti mondo

Un quarto dellepremature e delle malattie in tutto ilè legato all'inquinamento e ai danni all'ambienteti dall'uomo.Così l'Onu in un rapporto,presentato a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera,di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di p personeno una sorta di epidemia globale che ostacola anche l'economia",(Di mercoledì 13 marzo 2019)

