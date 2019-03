Tunnel sottomarino e primo ponte ' Archimede' in Norvegia | progetto diretto da un' italiana

Imprenditore lancia progetto Tunnel sottomarino da 15 miliardi euro : L' Imprenditore finlandese Peter Vesterbacka intende investire 15 miliardi di euro nella costruzione di un tunnel ferroviario sottomarino di 103 chilometri che unirebbe Helsinki alla capitale dell'Estonia, Tallinn. Come ricorda il quotidiano francese Les Echos, se l'opera venisse realizzata sarebbe la galleria sottomarina più lunga del mondo; al momento, è stato superato il primo scoglio finanziario con il finanziamento di un terzo del costo ...

Tunnel sottomarino per i fiordi norvegesi : autostrada nell'acqua sorretta da basi galleggianti : Vantaggi innegabili che da anni stuzzicano l'immaginario di architetti e ingegneri di tutto il mondo. Il ponte di Archimede infatti, non è una vera novità. Già nel 1882 l'architetto navale britannico ...

Un Tunnel sottomarino da Helsinki a Tallinn : imprenditore lancia progetto da 15 miliardi di euro : Peter Vesterbacka, imprenditore finlandese, intende investire 15 miliardi di euro per la costruzione di un tunnel ferroviario sottomarino di 103 km che unirebbe Helsinki a Tallinn. Secondo il quotidiano Les Echos, se l’opera venisse realizzata sarebbe la galleria sottomarina più lunga del mondo. Al momento è finanziato un terzo del costo totale stimato. Si spera di avviare i lavori all’inizio del 2020, per un’entrata in ...