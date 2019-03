Quell' asse Sala-De Magistris per contrastare l' onda nera

L’uomo più fortunato del mondo? Eccolo mentre passeggia ignaro di Quello che sta per accadere… : Una pioggia di mattoni e calcinacci cade sul marciapiede. Detriti che avrebbero potuto ferire o addirittura uccidere un passante: è successo a Londra, per via del forte vento. Un uomo ignaro di quello che stava per accadere, viene ripreso mentre cammina davanti alla vetrina di un negozio. Il tempo di scomparire dall’inquadratura e si leva una nuvola di polvere. L’uomo è illeso. L'articolo L’uomo più fortunato del ...

Inflazione Europa - ormai Quella italiana è tra le più basse – infografiche : Inflazione Europa, ormai quella italiana è tra le più basse – infografiche Abbiamo già presentato in altre occasioni una rassegna dei tassi di Inflazione in tutti i Paesi d’Europa mese per mese. Ora la ripresentiamo aggiornata al gennaio 2019. Si conferma una tendenza, quella italiana, ad avere un aumento annuo dei prezzi inferiore a quello medio europeo. Del 0,9% nell’ultimo dato analizzato. In contrasto per esempio con ...

La fondazione che gestisce il premio Nobel ha confermato che quest’anno verranno assegnati sia il premio per la letteratura del 2018 che Quello del 2019 : La fondazione Nobel (la fondazione che gestisce il premio Nobel) ha confermato che quest’anno verranno assegnati sia il premio per la letteratura del 2018 che quello del 2019. Nel 2018 infatti il premio Nobel per la letteratura non era stato assegnato

Quell'asse tra M5s e Meloni per nazionalizzare Bankitalia : nazionalizzare Bankitalia. Il testo di legge proposto da Giorgia Meloni che prevede la nazionalizzazione integrale dell'Istituto di vigilanza di Via Nazionale ha trovato una sponda nella maggioranza con il semaforo verde da parte dei Cinque Stelle in commissione Finanze alla Camera. Il testo infatti ha come relatore una deputata del M5S, Francesca Anna Ruggiero. Dunque su Bankitalia nasce un asse inedito tra M5s e Fratelli d'Italia. E così le ...

Calcio - Luciano Spalletti : “Quella di Icardi è sempre un’assenza pesante”. Per l’argentino risonanza magnetica negativa : Domani l’Inter giocherà la gara di ritorno dei sedicesimi di finale dell’Europa League di Calcio: i nerazzurri hanno vinto la scorsa settimana in Austria per 0-1 ed ospiteranno a San Siro il Rapid Vienna per certificare il passaggio al turno successivo. Nella conferenza stampa della vigilia però continua a tenere banco l’affaire Icardi. Così Luciano Spalletti parla dell’assenza dell’argentino, che già a Vienna non ...

Quell'asse tra l'Italia e l'Austria per "spodestare" Frau Merkel : Gli equilibri in Europa possono cambiare. E pure in fretta. L'appuntamento elettorale per le Europee di maggio di fatto segnerà il confine tra la vecchia Europa a trazione tedesca e una nuova Europa ...

Il nuovo Napoli è forte quanto Quello vecchio (se solo segnasse) : Troppi errori sotto porta Non scopriamo l’acqua calda: se non segni, non vinci. E il Napoli oggi non ha vinto “per colpa” dei suoi attaccanti. Mertens si è divorato due gol nel primo tempo, a distanza ravvicinata. E poi Milik, in pieno recupero, ha incredibilmente fallito il gol in scivolata: da solo, lui e la porta, con Lafont ormai fuori causa, su ottimo assist dell’infaticabile Callejon. È questo il gol mancato che resterà nella ...

Il turnaround : tutto Quello che i passeggeri non vedono tra un volo e l'altro : Tutti i "segreti" del cosiddetto "turnaround" in un timelapse firmato Alitalia. Ma facciamo un passo indietro: a cosa si riferisce questa "strana" parola in inglese? Presto detto: Il turnaround di un aeromobile è il tempo di sosta a terra necessario per le operazioni di sbarco dei passeggeri, imbarco dei passeggeri, rifornimento carburante, pulizie, imbarco del catering, carico di bagagli, merce e posta e via dicendo.Ecco, generalmente viene ...

#QCC – Quelli che il calcio – Diciassettesima puntata del 03/02/2019 – Con Mia Ceran e Luca e Paolo. Gli ospiti. : Quelli che il calcio è ormai un cardine del palinsesto della domenica pomeriggio di Rai 2 e, nonostante il progressivo spezzatino della giornata di campionato, si sa sempre adeguare collezionando sempre ascolti ragguardevoli. Quest’anno e la scorsa edizione, infatti, hanno visto l’incrementarsi degli ascolti rispetto agli anni precedenti. Oggi alle 13:50, il programma tornerà con la Diciassettesima […] L'articolo #QCC – Quelli ...