Napoli | l' addio di Insigne è solo un' ipotesi remota

E se Insigne lasciasse Napoli? Mino Raiola lavora sotto traccia all’addio in estate : Lorenzo Insigne potrebbe lasciare Napoli a fine stagione, le continue critiche mosse nei suoi confronti stanno creando una crepa tra il calciatore e la piazza Il futuro di Lorenzo Insigne a Napoli non è più così “blindato” come un tempo. L’attaccante partenopeo doc, inizialmente sembrava voler vivere una carriera alla Totti in salsa napoletana, adesso la certezza di una sua permanenza a vita al Napoli non è più tale. Mino ...

Addio al Napoli - Hamsik svela un curioso retroscena : “non me ne sarei mai andato se…” : L’ex capitano del Napoli ha parlato della sua nuova avventura cinese, svelando però un piccolo retroscena Nuova vita in Cina, lontano dalla Serie A e da quel Napoli che lo ha accolto per dodici anni della sua vita. Marek Hamsik parla per la prima volta dopo l’Addio ai colori azzurri, svelando al Mattino un curioso retroscena relativo alla sua partenza verso l’Asia. AFP/LaPresse Interrogato su cosa lo avrebbe potuto tenere ...

Dimissioni Allegri - il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus : Dimissioni Allegri – Il giorno dopo la vittoria del San Paolo è di quelli dolci per la Juventus. I bianconeri mettono la definitiva pietra tombale sul campionato, legittimano uno scudetto che quest’anno forse come non mai non è stato messo in discussione. Perfino nell’anno dei 102 punti di Conte il campionato era rimasto vivo almeno […] L'articolo Dimissioni Allegri, il tecnico ad un passo dall’addio prima di Napoli-Juventus proviene ...

Liti e veleni nel Corpo di polizia municipale : addio ai vigili in moto a Napoli : Anche se a noi sfugge, dev'esserci sicuramente un percorso puntuale e virtuoso dietro la scelta di cancellare, da un giorno all'altro, la storica unità operativa motociclisti della polizia municipale ...

Napoli – A tutto Insigne - dall’addio ad Hamsik al ruolo di capitano : “orgoglioso di aver giocato con Marek” : Lorenzo Insigne a cuore aperto: dall’addio di Hamsik al suo nuovo ruolo di capitano del Napoli “Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista, è solo da prendere ad esempio. Io sono orgoglioso di aver giocato con lui“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, rende merito al suo predecessore Marek Hamsik, che dopo oltre 10 anni in maglia azzurra è andato a giocare in Cina. “E’ un ...

Addio a Mariano Malvano - presidente Aio Napoli : «Ricorderemo il suo sorriso» : Sorridente, brillante disponibile. Gli amici ricordano così Mariano Malvano deceduto questa notte. Il suo percorso di vita si ferma a soli 62 anni dopo una lunga malattia. È stato...

Delibera 'dimenticata' - il Comune di Napoli dice addio a palazzi e terreni : Disastro sul patrimonio al Comune di Napoli. Persi 27 beni demaniali, per un valore di oltre 8,5 milioni di euro. Palazzo San Giacomo nel 2013 ne richiese il passaggio di proprietà dallo Stato, nell'...

Hamsik dà l'addio : "Napoli tatuato sulla pelle. Sognavo un saluto diverso" : Marek Hamsik è ufficialmente un calciatore del Dalian Yifang. Lo slovacco lascia Napoli e il Napoli dopo 12 anni che gli hanno permesso di entrare nella storia del club partenopeo. Il centrocampista ...

Hamsik - Napoli addio. Il saluto del capitano azzurro : Hamsik, Napoli addio. Il saluto finale – Si conclude ufficialmente oggi l’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli. Un’avventura indimenticabile, lunga 12 anni, che ha portato il centrocampista a battere ogni record in maglia azzurra. Il numero di gol, superando Maradona, il numero di presenze; lo slovacco si è preso Napoli e il […] L'articolo Hamsik, Napoli addio. Il saluto del capitano azzurro proviene da ...

Marek Hamsik - addio al Napoli su Instagram : 'Sempre nel mio cuore' : La notizia era nell'aria da un po'. L'ufficialità del trasferimento di Marek Hamsik in Cina, al Dalian Yifang ,, è arrivata soltanto dopo le 12:30 dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , a ...

Napoli - De Laurentiis ufficializza l'addio : 'Hamsik è del Dalian' : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parlando alla stampa a Zurigo dove stasera il Napoli è impegnato in Europa League, ha ufficializzato la partenza di Hamsik: 'Marek è andato, la lettera ...

Hamsik in Cina - adesso è fatta. Addio Napoli dopo 12 anni - c'è il Dalian : Poco fa i legali del Napoli e i rappresentanti del Dalian Yifang hanno risolto tutte le questioni relative a contratto e pagamenti per il passaggio in Cina di Marek Hamsik e, anche se il club azzurro ...

Hamsik - addio Napoli : è del Dalian! : ZURIGO - Hamsik saluta il Napoli. Ormai si attende semplicemente l'annuncio che sta per arrivare: in serata o magari in nottata. Un tweet per salutare il capitano, dodici anni, 520 partite, 121 gol. A ...

Addio a Dario - il 17enne che si svegliò dal coma chiedendo di vedere Napoli-Juve - : Lo scorso 29 settembre, appena svegliatosi dal coma, chiese ai medici di fargli vedere la partita Juventus-Napoli. Ma oggi Dario, il giovanissimo tifoso azzurro, appena 17 anni, originario di Castel ...