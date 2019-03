Macerata | cade con l' auto in un canale | muore giovane padre di tre figli

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Aveva appena accompagnato la propriaa in Chiesa perché doveva fare una recita, ma nella strada per il ritorno purtroppo ha perso la vita in un tragico incidente. La vittima è Simone Peroni, un uomo di appena trentasette anni,di tre bambini, deceduto nel piccolo comune di Montelupone, in provincia di. L'uomo, a bordo della sua Volvo, è uscito improvvisamente fuori strada ed è finito neldi convogliamento del fiume Potenza nella serata di sabato 9 marzo, rimanendo bloccato all'interno dell'abitacolo. L'uomo è stato estratto privo di vita soltanto nella mattinata di domenica intorno alle ore 07.00. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, l'uomo si era recato nella località di San Firmano per accompagnare suaa, ma da quel momento non ha più fatto ritorno a casa.Tragedia a: incidente stradale, perde la vita un...

