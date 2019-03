La mafia in Lombardia è praticamente ovunque

Lombardia : Rapporto sulla mafia - quinta regione per confisca beni (2) : (AdnKronos) - I settori di interesse della criminalità "vanno dai più tradizionali commercio, rifiuti, ciclo del cemento e filiera ortofrutticola, ristorazione alle più recenti penetrazioni nel settore sanitario e in quello turistico. Le aree sotto traccia sono quelle su cui è più difficile interven

mafia : turismo e settore divertimento nuovi regni in Lombardia (3) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda le zone della Lombardia i fenomeni di carattere mafioso più marcato Dalla Chiesa ha evidenziato le zone sud orientali della regione per lo sfruttamento della prostituzione nei centri massaggi e del lavoro nero nel settore tessile, Milano e il Lago di Garda per quant

mafia : turismo e settore divertimento nuovi regni in Lombardia (2) : (AdnKronos) - Il rapporto è stato presentato oggi a Palazzo Pirelli a Milano a un promosso dalla commissione speciale AntiMafia, anticorruzione, trasparenza e legalità del Consiglio regionale della Lombardia, presieduta da Monica Forte. Sono intervenuti gli studiosi dell’Università Statale di Milano

‘Ndrangheta - 19 arresti tra Lombardia e Calabria. Procuratore antimafia De Raho : “Cellula attiva tra Bergamo e Brescia” : È tutto iniziato con un incendio a Seriate. Molti automezzi di una società di autotrasporti di un imprenditore bergamasco ridotti in cenere. Era il dicembre del 2015 e dalle indagini su quel rogo doloso i carabinieri sono riusciti ad arrivare a un’associazione mafiosa. I militari dell’Arma hanno scoperto che la ditta direttamente concorrente con quella finita nel mirino era gestita, di fatto, da un pregiudicato calabrese. E così ...

mafia : domani a Milano presentazione rapporto su presenza in Lombardia : Milano, 10 mar. (AdnKronos) - Sarà presentato domani alle ore 10.30 a Palazzo Pirelli a Milano il secondo rapporto di ricerca 'Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia'. Durante l’evento, promosso dalla commissione speciale AntiMafia, anticorruzione, trasparenza e legalità, presieduta da Mon

mafia : Grimoldi - 'pg conferma che Lombardia è nuova Terra dei fuochi' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "L'allarme lanciato dal procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, nell'intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario, sull'ipotesi di un'unica regia criminale dietro ai troppi incendi dolosi di capannoni abusivi o siti abusivi utilizzati per lo smaltimento d

mafia : Cattaneo - 'no tregua a chi porta modello illegale rifiuti in Lombardia' (2) : (AdnKronos) - Cattaneo ha anche ricordato come la Regione abbia finanziato l'avvio di azioni di monitoraggio e controllo attraverso immagini satellitari e droni e come Arpa Lombardia, coinvolta in questo nuovo progetto, stia continuando a collaborare in maniera stretta con le forze dell'ordine prepo

mafia : Cattaneo - 'no tregua a chi porta modello illegale rifiuti in Lombardia' : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - "La preoccupazione evidenziata dal procuratore generale di Milano Roberto Alfonso è anche la nostra". L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha commentato così le parole del procuratore sul tema degli incendi e gestione illecita nel