Kate Middleton e Meghan Markle | bacio in pubblico tra le due cognate | pace fatta?

(Di martedì 12 marzo 2019) Tutta la famiglia reale britannica si è radunata lunedì all’abbazia di Westminster per celebrare il Commonwealth Day. Dalla regina Elisabetta (in viola) a Carlo e Camilla (anche lei in viola: coincidenza o gesto volontario?) acon il principe William econ il suo Harry. E proprio in questa occasione ufficiale c’è stato un segnale di riavvicinamento tra le due: è stataa fare il primo passo. La Duchessa si è avvicinata ae, a favore di fotografi, l’ha salutata con unsulle guance.tra le due? È presto per dirlo, dal momento che i loro gesti sono sembrati comunque molto formali. Certo è chesta entrando sempre di più nel ruolo di futura regina d’Inghilterra. Per l’occasione ha sfoggiato un abito-cappotto rosso fuoco di Catherine Walker in stile militare, perfetto per l’occasione ...

