Disastro Ethiopian Airlines | la Gran Bretagna chiude lo spazio aereo ai Boeing 737 Max

Disastro aereo Ethiopian - anche il Regno Unito blocca i Boeing 737 Max : L'annuncio della decisoone britannica è arrivato dalla Civil Aviation Authority (CAA) britannica, al a dire l'ente inglese sulla sicurezza dei voli, ricordando che lo stesso hanno già' fatto le autorità' di altri Paesi come Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. Lo stop in attesa che vengano verificate tutte le misure di sicurezza del velivolo incriminato.Continua a leggere

Disastro Ethiopian Airlines : l'aereo aveva emesso fumo e un suono metallico : Sono sei i testimoni intervistati dalla Reuters che domenica mattina si trovavano sul posto quando il Boeing 737 Max 8 si è schiantato al suolo uccidendo tutte le 157 persone a bordo. Secondo le ricostruzioni l'aereo avrebbe sterzato bruscamente sopra un pascolo di mucche che fuggivano in preda al panico prima di impattare al suolo, trascinandosi dietro una gran quantità di detriti nonché un denso strato di fumo bianco. Stando sempre ai ...

Disastro Ethiopian - l’esperto dell’Aeronautica : “Non è stato un errore umano” : L'ex generale dell'Aeronautica Militare Giuseppe Lenzi non ha molti dubbi. Non è stato un errore umano : "Un aereo con un anno e qualche mese di vita, non cade per errore umano. Un aereo di quella generazione, prosegue Lenzi, non può cadere per un errore di pilotaggio, è molto probabile, come tutti abbiamo letto, che si sia creato un problema di interferenze negli apparati molto sofisticati dei computer di bordo, al 99% è questo. C'è ...

Il Disastro dell’Ethiopian - cosa sappiamo. I 6 minuti fatali e le due ipotesi di guasto : L’aereo stava viaggiando a una quota e a una velocità più basse del previsto. Testimoni riferiscono di aver notato il Boeing perdere fumo e detriti.I dubbi sul modello (nuovo) di aereo e la compagnia-gioiello

Incidente Ethiopian - trovata la scatola nera : "Ignota la causa del Disastro" : Etiopia e Cina lasciano a terra la flotta di Boeing 737 MAX. La compagnia aerea: "Anche se non conosciamo ancora la causa...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internazionale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : la Procura di Roma apre un’indagine : La Procura di Roma ha aperto un’indagine senza indagati né ipotesi di reato in merito alla morte degli 8 cittadini italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo verificatosi ieri in Etiopia. Nel Disastro sono morti l’assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana, l’archeologo Sebastiano Tusa, il presidente del Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, Paolo Dieci, 3 volontari della Africa ...

Disastro aereo in Etiopia - Ethiopian Airlines blocca Boeing 737 Max. Otto italiani tra i 157 morti : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max , cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea in un ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : bandiere a mezz’asta alla Farnesina in omaggio alle vittime : alla Farnesina oggi bandiere a mezz’asta, in omaggio alle vittime dell’incidente aereo verificatosi in Etiopia, in cui hanno perso la vita 157 persone, tra cui 8 italiani. “Quale omaggio alle vittime del Disastro aereo in Etiopia che collaboravano con i programmi per l’Africa del MaecI, su disposizione del Ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, le bandiere del Palazzo della Farnesina sono oggi a ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : tra le vittime almeno 19 dipendenti delle Nazioni Unite : almeno 19 dipendenti delle Nazioni Unite, o di organizzazioni affiliate all’Onu (tra cui 7 del World Food Program basato a Roma), hanno perso la vita nella tragedia aerea in Etiopia. L’Onu ha precisato che tra le vittime del suo staff, 6 sono dipendenti dei suoi uffici di Nairobi, 2 dell’Alto commissariato per i diritti umani e 2 dell’Unione internazionale per le telecomunicazioni. La rotta fra Addis Abeba e Nairobi viene ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines - Ministro Costa : “Vicinanza ai familiari delle vittime” : “Vicinanza ai familiari delle vittime dell’aereo in Etiopia. Tra i morti volontari delle Ong che fanno un lavoro prezioso, l’assessore siciliano e archeologo, cooperanti e delegati alla conferenza Onu sull’ambiente dove mi recherò anche io domani. Fieri di questa Italia“: lo ha scritto su Twitter il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. L'articolo Disastro aereo Ethiopian Airlines, Ministro Costa: ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines - il figlio di Sebastiano Tusa : “Mio padre era la persona più forte che io abbia mai conosciuto” : “Mio padre, e sono in tanti a dirlo, era la persona più forte che io abbia mai conosciuto nella mia vita, la persona più determinata e convinta di quello che faceva“: lo ha dichiarato Andrea Tusa, figlio di Sebastiano Tusa, archeologo di fama mondiale morto ieri nel Disastro aereo in Etiopia. Andrea, parlando con i giornalisti, ha ricordato il padre come un uomo “che aveva un amore infinito per quello che faceva e per sua ...

Disastro Ethiopian Airlines - tempesta su Boeing - la compagnia aerea : 'no a ritiro flotta' : tempesta mediatica sull'azienda statunitense Boeing dopo il terribile incidente aereo nella mattinata di ieri, nel quale hanno perso la vita 157 persone tra membri dell'equipaggio e passeggeri, tra i quali anche 8 italiani. Si tratta del secondo Disastro aereo in cinque mesi che vede coinvolto lo stesso modello del velivolo, un Boeing 737 Max 8, la versione più recente della serie. L'azienda si è messa subito a completa disposizione degli ...

Ethiopian airlines - la Cina blocca i Boeing 737 dopo il Disastro aereo : il sospetto sul difetto : Etiopia e Cina hanno deciso di lasciare a terra la loro flotta di Boeing 737 MAX in attesa dell'esito dell'inchiesta sulle cause della tragedia aerea di ieri, quando un aereo di questo tipo è precipitato poco dopo il decollo da Addis Abeba provocando la morte di tutte le 157 persone che si trovavano