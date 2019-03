Caso Fogli | la Marcuzzi in lacrime chiede scusa | ‘Sono stata un po’ fredda’

Isola dei Famosi - Caso Fogli : cosa succederà stasera. Lo 'strano' silenzio della Marcuzzi : 'Ti hanno licenziata?' : Torna l' Isola dei Famosi dopo la bufera . Stasera una nuova puntata del programma. E mentre Mediaset ha mandato via capoprogetto e alcuni autori, - sotto accusa per il suo video contro il cantante ...

Isola dei famosi - Caso Fogli-Corona : Alessia Marcuzzi insultata sui social - lei sceglie il silenzio : La sensazione è che nella puntata di stasera (live su TvBlog), dopo le feroci polemiche degli scorsi giorni, l'Isola dei famosi proverà a porre la parola fine al caso Fogli-Corona che tanto ha imbarazzato Mediaset (e non solo). In attesa di scoprire se sarà davvero così e, soprattutto, come verrà affrontata la questione (al momento l'unica certezza è che la capo progetto ha perso il lavoro, mentre i nomi degli altri autori 'epurati' non ...

Isola dei Famosi 2019 - Alessia Marcuzzi nella bufera per il Caso Riccardo Fogli : 'Ritirati che è meglio' : Il video di Fabrizio Corona, e il caso Riccardo Fogli , l'abbandono da parte dei concorrenti e l'allontanamento degli autori: anche quest'anno all' Isola dei Famosi tira una brutta aria, come se il ...

Isola dei Famosi 2019 - il web contro Alessia Marcuzzi per il Caso Riccardo Fogli : 'Ritirati che è meglio' : Pioggia di critiche per l'Isola e fan avvelenati contro Alessia Marcuzzi e gli autori. Il video di , e il caso , l'abbandono da parte dei concorrenti e l'allontanamento degli autori: anche quest'anno ...

Vladimir Luxuria : 'Il Caso Riccardo Fogli? Tutta una montatura' : La bufera sull'Isola dei famosi non si placa. Il fatto che ha fatto davvero molto rumore in questi ultimi giorni è stato il caso di Riccardo Fogli, mortificato in diretta da Fabrizio Corona a causa di un presunto tradimento da parte della moglie Karin Trentini. A discuterne oggi è stata Vladimir Luxuria, ex naufraga nonché ex opinionista del reality di Mediaset, che in un'intervista rilasciata a Il Fatto quotidiano, ha voluto dire la ...

Mauro Coruzzi contro L'Isola dei Famosi per il Caso Fogli : "A un certo punto bisogna dire basta" : "Si è provato di tutto per tentare di far decollare un progetto che evidentemente non sta più nei limiti... In tv la misura esiste, anche nei reality. Dato che vengo 'da lì', posso permettermi di dire, anche contro me stesso, che a un certo punto bisogna dire basta. C'è una morale che va oltre... Perché deve essere sputtanato un uomo quando non c'è nessuna ragione per farlo? [...] Massima stima nei confronti di Riccardo, un po' meno per ...

Alessia Marcuzzi - pesanti accuse dopo il Caso Corona – Fogli : “È coinvolta” : Isola dei famosi, piovono accuse su Alessia Marcuzzi dopo il caso Corona – Fogli: “È coinvolta ma se ne tirerà fuori” Il caso Corona – Fogli a l’Isola dei famosi sta facendo ancora molto discutere i telespettatori affezionati al programma. Oggi a Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giuda Di Miceli su Radio Radio, […] L'articolo Alessia Marcuzzi, pesanti accuse dopo il caso Corona – ...

Giampaolo Celli querela Corona : un’altra svolta sul Caso Riccardo Fogli : All’appello mancava solo lui che, pur essendo il diretto interessato, finora si era limitato a negare semplicemente i fatti, sempre mantenendo la debita distanza da tutta la faccenda. Stiamo parlando di Giampaolo Celli, stilista e amante presunto della moglie di Riccardo Fogli, Karin Trentini. Quella dell’Isola dei Famosi si tratta di una delle storie di tradimenti più famose degli ultimi tempi; tutti ne hanno parlato e forse lo scopo era ...

Isola - Caso Corona-Fogli : reality a rischio chiusura : L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi coadiuvata da Alvin, inviato dall'Honduras, sarebbe a rischio chiusura dopo le pesanti dichiarazioni di Fabrizio Corona nei confronti di Riccardo Fogli e le conseguenti polemiche. Secondo quanto riportato da Dagospia, Mediaset starebbe pensando di far prendere una "pausa" al programma, tenendo anche conto dei dati d'ascolto che sono decisamente al di sotto delle ...

Riccardo Fogli il Caso - Corona pentito : “Mi sento una merda - non andava fatto!” : Fabrizio Corona pentito di ciò che ha fatto a Riccardo Fogli: “Mi sento una merda” Fabrizio Corona in una conferenza stampa indetta nel suo ufficio milanese, davanti ai tanti giornalisti presenti, si cosparge il capo di cenere dopo aver bullizzato Riccardo Fogli all’Isola dei Famosi lunedì scorso, durante l’ottava puntata del reality show, definendolo ‘vecchio’, ‘cornuto’ e affermando di avere le prove certe … Continue reading ...

Alba Parietti parla del Caso tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona : Il gossip continua a parlare dell’ultima puntata che è andata in onda dell’Isola dei famosi, e soprattutto del caso Corona – Fogli, per molti è stata definita da molti una delle pagine più brutte della televisione italiana. L’opnionista Alba Parietti attraverso il giornale “La Repubblica” dice: “Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto”. Alba Parietti prosegue ...

Isola Dei Famosi - dopo il Caso Fogli - espulsi il capo-progetto e alcuni autori : Saltano dal programma reality il capo-progetto e alcuni autori per la questione Corona-Fogli L’Isola dei Famosi miete le sue vittime. Stavolta non sono i naufraghi, sconfitti al televoto, ma chi ha permesso che un gioco televisivo, un reality, si trasformasse in qualcosa di più. dopo il ‘caso Riccardo Fogli’, andato in scena durante l’ottava puntata lunedì scorso, quando Fabrizio Corona ha … Continue reading Isola Dei Famosi, dopo il caso ...

Isola dei Famosi 2019/ Mediaset chiude il reaylity? Il Caso Fogli aumenta il flop : Isola dei Famosi 2019, anticipazioni: Luca Vismara e Soleil Sorge si alleano contro Kaspar Capparoni? Colpo di scena a Playa Uva

Isola dei Famosi 2019 - Fabrizio Corona sul Caso Fogli : "I vertici Mediaset? Immagino sapessero del video" : La conferenza stampa dell'ex re dei paparazzi dopo il videomessaggio che ha travolto il reality nella bufera: "Dal punto di vista umano mi sento una merda".