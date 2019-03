Borsa Londra chiude in testa Europa

Alla Borsa di Londra arriva l'ETF blockchain : Il CEO di Elwood, Bin Ren, ha dichiarato: "Crediamo che il potenziale della blockchain di cambiare l'economia globale sia enormemente sottovalutato nel mercato odierno, proprio come lo era Internet ...

Londra : giornata nera in Borsa per Ashtead : Pressione su Ashtead , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,81%. Lo scenario su base settimanale di Ashtead rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . ...

Borsa : Europa contrastata Londra -0 - 23% : MILANO, 21 FEB - Avvio di seduta contrastato per le principali borse europee. Londra cede lo 0,23% a 7.211 punti, Francoforte guadagna lo 0,41% a 11.448 punti e Parigi sale dello 0,08% a 5.200 punti.

Borsa Milano ed Europa piatte - ok Londra : ANSA, - Milano, 30 GEN - Piazza Affari e i mercati azionari europei si avvicinano piatti a metà giornata, sull'attesa per la raffica di dati macroeconomici dagli Stati Uniti nel pomeriggio, gli esiti ...

Borsa Europa parte bene - Londra +0 - 5% : ANSA, - MILANO, 30 GEN - I mercati azionari del Vecchio continente hanno aperto la seduta in genere leggermente positivi: Londra sale dello 0,5%, Parigi segna in avvio un aumento dello 0,3% mentre ...

Borsa Europa chiude debole - Londra -0 - 9% : ANSA, - MILANO, 28 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti negativi: Londra ha ceduto lo 0,91% finale, Parigi lo 0,76% e Francoforte lo 0,63%.

Borsa Europa chiude bene - Londra debole : ANSA, - MILANO, 24 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in crescita: Parigi ha chiuso in aumento dello 0,65%, Francoforte dello 0,53%, mentre Londra ha segnato un calo finale ...

Borsa : Europa in rialzo tranne Londra : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Girano al rialzo le borse europee tranne Londra , -0,28%, , alle prese con la Brexit, da Madrid , +1,11%, a Milano , +0,6%, , da Parigi , +0,42%, a Francoforte , +0,28%, . ...

Borsa : Europa apre in calo - Londra -0 - 44% : ANSA, - MILANO, 23 GEN - Apertura in ribasso per le principali borse europee. Londra cede lo 0,44% a 6.871 punti, Francoforte lo 0,42% a 11.043 punti e Parigi lo 0,32% a 4.831 punti.

Borsa Europa negativa - Londra -0 - 9% : ANSA, - MILANO, 14 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso: Londra ha ceduto lo 0,91% finale, Parigi lo 0,39% e Francoforte lo 0,29%. 14 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su ...

Borsa Europa negativa - Londra -0 - 9% : ANSA, - MILANO, 14 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in ribasso: Londra ha ceduto lo 0,91% finale, Parigi lo 0,39% e Francoforte lo 0,29%.

Borsa Europa chiude solida - Londra +0 - 6% : ANSA, - MILANO, 9 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: Londra ha chiuso in aumento dello 0,66%, Francoforte dello 0,83% e Parigi in crescita dello 0,84%.

Borsa : Europa apre positiva - Londra +0 - 79% : ANSA, - MILANO, 9 GEN - Apertura in rialzo per le principali borse europee. Londra guadagna lo 0,79% a 6.916 punti al pari di Parigi, a quota 4.811 punti. Bene anche Francoforte, in rialzo dello 0,75% ...

Londra : giornata nera in Borsa per Standard Chartered : Ribasso scomposto per Standard Chartered , che esibisce una perdita secca del 2,04% sui valori precedenti. L'andamento di Standard Chartered nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore ...