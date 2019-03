Arrow 7 in Italia da stasera | spoiler 1°episodio su Premium Action | Oliver è in prigione

Arrow 7 mostra il lato oscuro di Emiko e debutta su Premium Action in Italia il 12 marzo : Doppio evento oggi per il pubblico Italiano amante di Arrow 7. Da una parte ci sono coloro che amano darsi allo streaming e oggi vedranno l'episodio numero 15 andato in onda negli Usa qualche ora fa, mentre dall'altra ci sono coloro che hanno atteso il debutto Italiano della serie e da questa sera saranno accontentati. Proprio oggi, 12 marzo, Arrow 7 debutterà su Premium Action su Mediaset e Sky con il primo episodio in cui Oliver sarà ...

Le Serie Tv in Italia a Marzo 2019 : da Gomorra 4 agli eroi Arrow - Flash e Supergirl : Marzo particolarmente ricco di novità dal punto di vista delle Serie tv in arrivo in Italia, con tante nuove stagioni che si vanno ad aggiungere a quelle iniziate nei mesi precedenti e a quelle ovviamente presenti nei vari archivi on demand e in streaming. Il video in apertura riporta alcuni dei titoli che saranno disponibili a Marzo 2019 in Italia ma visto che siamo immersi nel pieno della peak tv, con titoli che arrivano in ogni momento, ...