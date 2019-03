Al via la Milano Digital Week | da domani a domenica oltre 500 eventi

Parcheggi e viabilità a Milano - San Siro - nel corso di Inter-Eintracht di Europa League : Si riparte dallo 0-0 maturato a Francoforte, primo atto degli ottavi di Europa League in attesa del ritorno a San Siro giovedì alle 21.00 . A preoccupare l'Inter e la città di Milano, nelle ore ...

La via della Seta è già a Milano Huawei apre la nuova sede in Italia : Huawei ha aperto i battenti del nuovo Quartier Generale milanese al Lorenteggio Village per celebrare il quindicesimo compleanno di Huawei in Italia. È solo l’ultima delle tappe che hanno visto la multinazionale come soggetto attivo dell’innovazione nel Paese dopo l'apertura del Centro di Competenza... Segui su affarItaliani.it

Milano viaggia sulla parità. Borse caute in attesa voto su accordo con Ue : Seduta cauta per le principali Borse del Vecchio Continente e per Piazza Affari , che proseguono a piccoli passi, dopo l'accordo raggiunto sulla Brexit, che dovrà essere votato oggi alla camera dei ...

Ettore Andenna torna in tv : Buongiorno! dal 18 marzo su Milano Pavia TV : E chi se lo aspettava il ritorno di Ettore Andenna! Il mitico conduttore di Giochi senza frontiere e de La Bustarella, da qualche anno ritiratosi sulle colline piemontesi ad allevare polli, dal 18 marzo tornerà alla guida di un programma televisivo: si intitola Buongiorno! e andrà in onda ogni mattina, dalle 6.30 alle 9.30, su Milano Pavia Tv (già TelePavia, ai canali 89 e 691 del digitale)."L'emozione della diretta per chi fa il mio ...

Milano Digital Week - al via la seconda edizione : A BASE Milano, inoltre si aggiungono nuovi luoghi del sapere come la Triennale di Milano, il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, Palazzo Giureconsulti per programmi e attività condivise.

Milano - consigliera Sumaya minacciata : archiviate indagini su diffamazione e insulti : La consigliera comunale milanese del Pd, Abdel Qader Sumaya, ha fatto parte in passato della Fioe (Federation of Islamic Organisations in Europe) e, stando alla testimonianza di una docente di Geopolitica ed “esperta islamista”, la professoressa Valentina Colombo, “esiste un’ampia letteratura a livello accademico e non che conferma il legame della Fioe con la Fratellanza Musulmana“. Lo scrive il gip di Milano Guido ...

"Il reddito di cittadinanza è incostituzionale per gli stranieri" - da Milano via ai ricorsi : Due i requisiti contestati: il permesso di soggiorno di lunga durata e i 10 anni minimi di residenza. L'Asgi, associazione di avvocati specializzati nell'assistenza agli immigrati, pronti a partire con la prima causa pilota

All’Oasi Bosco di Vanzago (Milano) “Salviamo il Pianeta” con gli scrittori di classe e il WWF : i ragazzi raccontano la sostenibilità : L’obiettivo è ambizioso: contribuire a salvare il pianeta attraverso la scrittura. Ma Conad sa che insieme si può raggiungere qualunque traguardo, e ha lanciato la sfida ai ragazzini delle scuole elementari e medie con il concorso di scrittura creativa scrittori di classe. Giunta alla sua quinta edizione, la competizione letteraria è stata realizzata quest’anno con la consulenza scientifica del WWF Italia e ha come testimonial d’eccezione ...

Milano. Bando per l’affidamento dell’impianto di via Mengoni : È online sul sito istituzionale del Comune di Milano il Bando di gara per l’affidamento in concessione d’uso dell’impianto sportivo

Primarie PD - a Milano lo spoglio al CAM di via Garibaldi : 'Penso che il Pd sia in buone mani e si apre una stagione nuova di impegno per tutti noi'. Lo afferma Maurizio Martina al Nazareno, commentando i risultati delle Primarie. L'ex sfidante delle Primarie,...

Milano - qualcosa di sinistra - Milano - dall'inviata G. Cerami - : E mentre i partiti di sinistra si riorganizzano, la manifestazione di Milano è la prova che esiste un mondo, come ha urlato la signora sul ciglio della strada, che chiede segnali di sinistra per ...

Milano. Linee di quartiere : al via l’app per un servizio più efficiente : Quartieri sempre più connessi nelle ore serali e notturne con un nuovo sistema di chiamata attraverso l’app ATM: il servizio

Saipem rinviata a giudizio a Milano : Milano, 01 MAR - Saipem è stata rinviata a giudizio in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti nell'inchiesta sulla maxi-vendita del 2,3% del suo capitale prima del 'profit ...