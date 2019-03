L' Ucraina inserisce Al Bano Carrisi nella lista nera | ' Pericoloso per sicurezza nazionale'

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella relativa al cantante pugliese, originario di Cellino San Marco (Brindisi), Al, che è stato iscritto infattiblack list degli individui considerati pericolosi per l'. Il Ministero della Cultura del Paese lo considera una "minaccia".Il cantante famoso anche nell'allora Unione Sovietica Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sia Al, sia Romina Power erano molto popolari anche ai tempi dell'Unione Sovietica. Proprio in Russia sono tornati negli ultimi anni per tenere alcuni concerti insieme. La vicenda, all'epoca, fece molto parlare di se, e i fan ipotizzavano un ritorno di coppia tra i due. Tra l'altro, proprio il cantante pugliese, secondo quanto si apprende da Repubblica, non ha mai nascosto la sua ammirazione per Vladimir Putin. Il presidente russo e il cantante si ...

