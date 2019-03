Le spese pazze di Meghan Markle | 8mila sterline per un abito

Le spese pazze del governo Oltre 23mila euro per i rom : Ma quale governo di razzisti! Mai si era visto un esecutivo così attento (e prodigo) verso rom e minoranze. Qualcuno comunichi a Matteo Salvini che la ruspa con cui voleva spianare i campi nomadi è rimasta in garage e che per organizzare l'evento "Rom, sinti. Un monumento alla memoria rimossa" il governo, di cui è vicepremier, ha autorizzato una spesa pari a 23.500 euro. Ma non è finita qui. Per garantire ai partecipanti della "Piattaforma ...

Luigi Di Maio e la "rimborsopoli M5s". spese pazze in Parlamento : come ha usato 131mila euro Marta Grande : Spese pazze in Parlamento, anche nel Movimento 5 Stelle. Il Giornale parla di una "rimborsopoli" che coinvolge direttamente la "casta" grillina, che sperpera soldi pubblici in modo decisamente fantasiosi e non convenzionali. Leggi anche: "La macchina nuova per papà". Capito Giulia Sarti? Gridava "on

Comune di Napoli - conti ai raggi X tra risparmi e spese pazze : Nei grafici c'è il sunto dello studio effettuato da Gari, Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana,: si tratta di un servizio chiamato 'Pitagora' che analizza i dati ufficiali depositati al ...

Montalto di Castro La Guardia di Finanza fa scoppiare il 'Casi' sulle spese pazze della Fondazione Vulci : A voi il nome non dice niente ma, ormai da quasi 15/20 anni, bivacca prima in Mastarna poi nella Fondazione Vulci grazie alla nomina politica imposta da un partito che oggi ancora si chiama ...

spese pazze nel calciomercato invernale - investito oltre mezzo miliardo nei 5 campionati migliori d’Europa : Secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in trasferimenti internazionali in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Spagna Durante la finestra del calciomercato invernale nei ‘Big 5‘, i cinque maggiori paesi a livello calcistico in Europa, secondo l’analisi della Fifa sono stati spesi dai club 569,66 milioni di euro (642,8 milioni di dollari) in ...

Pordenone - condannati per ‘spese pazze’ i vertici del Consorzio di bonifica : dai viaggi alla parrucchiera - i rimborsi “illegittimi” : Ci sono voluti tre faldoni processuali e 37 pagine di un capo d’imputazione interminabile, per racchiudere e sintetizzare le “spese pazze” degli amministratori del Consorzio di bonifica Cellina Meduna di Pordenone. Piccola, grande storia di malaffare quotidiano, stando alle quattro condanne per peculato decise dal gup Eugenio Pergola che ha inflitto 4 anni un mese e 10 giorni di reclusione all’ex presidente Americo Pippo, 68 anni, ...

spese pazze Piemonte - i giudici d’appello : “Incontri al bar o cena al ristorante non hanno rilievo politico” : Non si può considerare “di per sé” un “evento di rilievo politico ogni pranzo o cena al ristorante o un incontro al bar per la presenza del consigliere regionale”. È una delle riflessioni dei giudici della Corte d’appello di Torino nelle motivazioni della sentenza con cui, ribaltando il giudizio di primo grado, a luglio hanno pronunciato 25 condanne per la rimborsopoli degli ex consiglieri del Piemonte. Il verdetto ...

“spese pazze” : avevano patteggiato - ma due ex Idv ora rischiano il carcere | : La misura è contenuta nella nuova legge “spazza corrotti”: con la nuova norma, chi viene condannato per corruzione o peculato, non potrà più sospendere l’esecuzione della pena

La nuova vita del 'Trota' : dalle spese pazze al Pirellone all'import-export con la Russia : A quanto risulta all'AdnKronos, però, il rampollo trentenne di Bossi, già al centro della cronaca per la vicenda della laurea 'acquistata' nel 2012 in Albania, è ora di casa nel paese di Putin, tanto ...

Nicole Minetti e Bossi Jr condannati per le "spese pazze" al Pirellone : Il Tribunale di Milano ha condannato a due anni e sei mesi Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi detto il Trota, e a un anno e 8 mesi l'ex igienista dentale di Silvio Berlusconi Nicole Minetti, tra i 57 imputati al processo sulla cosiddetta 'Rimborsopoli' al Pirellone, tutti ex consiglieri ed ex assessori in Regione Lombardia tranne uno. I due sono stati ex consiglieri della Lega e del Pdl.Il tribunale di Milano ha condannato con pene tra un anno ...