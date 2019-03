I Negramaro e Ciro D' Amore ricordano Pino Daniele | l' omaggio è da brividi

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019) Continua l'che torni indoor tour 2019 dei, questa volta con una gradita sorpresa per il pubblico.In occasione dei concerti di Caserta, la band ha deciso di omaggiare, scomparso nel gennaio 205, insieme a un ospite speciale. Marco D', attore diventato celebre nel ruolo diDi Marzio nella serie Gomorra, ha duettato con iin un speciale medley con i brani "Quanno chiove", "E sona mo", "I say I sto ccà", "E cerca e me capì" e "Mal di te".Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso daofficial (@official) in data: Mar 10, 2019 at 8:37 PDTL'attore è stato accompagnato da Giuliano Sangiorgi al pianoforte e dalle prime note il pubblico ha applaudito e resoal compianto. La band pugliese, che sta portando in tutta Italia i propri successi i tour, ha voluto fare un'eccezione ...

