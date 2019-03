Giulia Sarti | il servizio delle Iene sui rimborsi non va in onda Gli autori del

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Unsulla ‘Rimborsopoli‘ Cinque Stelle di Filippo Roma per Le, con un’intervista esclusiva a Bogdan Tibusche, ex fidanzato della deputata, mai andato in. Una lunga intervista in cui l’ex collaboratore, fresco di archiviazione dopo la denuncia per appropriazione indebita da parte della stessa, racconta di aver installato un impianto di videosorveglianza nella casa della deputata, su sua stessa richiesta. “Le telecamere in casa dierano in tutte le stanze, anche in camera da letto – dice Bogdan – registravano 24 ore su 24 tutto e tutti.ne era a conoscenza, lei ha le schede e io le copie di backup”. Quanto alla decisione di revocare i 23mila euro di bonifici destinati alle restituzioni, dice ancora, “l’idea è stata congiunta”.Ilera stato anticipato alle agenzie ...

