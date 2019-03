Blitz della polizia nei locali notturni a Courmayeur

Milano : Blitz della polizia in Stazione Centrale - 3 arresti : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Tre arresti, 353 persone identificate di cui 210 italiani, 32 cittadini comunitari e 111 stranieri. Questo il bilancio di un blitz compiuto ieri dalla polizia alla Stazione ferroviaria di Milano Centrale. Trentasette gli uomini del compartimento di polizia ferroviaria pe

Blitz antimafia tra la Sicilia e l’Emilia - in manette uno dei capi ultrà della Juventus : Intermediario per il traffico di droga tra le famiglie criminali calabresi di Vibo Valentia e quelle di clan mafiosi di Agrigento e i loro nuovi assetti. È l’accusa con cui stanotte, 4 marzo, è stato arrestato in Sicilia Andrea Puntorno, celebre leader della curva juventina a capo del gruppo “Bravi Ragazzi”. Puntorno, 42 anni, è tra i destinatari d...

Blitz contro Cosa Nostra - 32 arresti per mafia. C'è anche un capo ultrà della Juventus : Blitz della Dia tra Sicilia, Calabria ed Emilia contro Cosa Nostra. La Dda di Palermo ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 32 persone accusate, tra l'altro, di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e danneggiamento.All'operazione partecipano ...

Fiorentina-Atalanta - Blitz della polizia su bus degli ultrà bergamaschi. ‘Prima siamo stati aggrediti’. “No - noi colpiti da agenti” : Diventa un caso il post-partita di Fiorentina-Atalanta, disputata mercoledì sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo la gara, valida per l’andata della semifinale di Coppa Italia e terminata 3-3, si sono verificati degli scontri tra ultrà bergamaschi e polizia, sui quali ora piovono accuse da entrambe le parti. Mentre i 23 pullman dei tifosi ospiti stavano lasciando la città scortati dalla polizia verso l’imbocco ...

Doping - lo sci va a fondo. Ancora manette Mondiali. Blitz della polizia - 5 arresti : Per la cronaca, intanto la 15 km è stata vinta, su una neve tanto molle da sembrare schiuma, dal norvegese Martin Sundby, sul russo Alexander Bessmertnykh e il finlandese Iivo Niskanen con Francesco ...

Parenti e amici negli staff - Blitz della Finanza alla Regione Campania : Partono dai nomi, poi puntano a verificare eventuali rapporti di parentela, infine a capire se ci sono interessi trasversali a tutte le forze politiche in campo per aggirare le regole. Comincia così, ...

Doping - Blitz della polizia ai Mondiali sci di fondo : 9 arresti - 5 sono atleti. Uno di loro stava facendo una trasfusione : Lo fa sapere Federazione italiana sport invernali, Fisi,. Uno dei cinque atleti arrestati oggi dalla polizia austriaca e tedesca a Seefeld, dove sono in corso i Mondiali di sci di fondo, sarebbe ...

Blitz della polizia ai Mondiali di sci di fondo : arrestati 5 atleti per doping : La polizia austriaca ha effettuato 9 arresti, di cui 5 atleti di vertice, in un'operazione contro quella che le autorità definiscono 'un network che opera in tutto il mondo'. Gli atleti sarebbero due ...

Messina : Blitz antidroga della Gdf - 5 arresti e sequestro di 5 kg di marijuana : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - I militari del Gruppo della Guardia di Finanza di Messina, a seguito di un blitz, hanno arrestato cinque persone per traffico di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di marijuana. I finanzieri, a seguito di alcune perquisizioni domiciliari effettuate nel quar

Migranti - Blitz della polizia nel ghetto di Borgo Mezzanone : parte della baraccopoli sarà sgomberata : L'operazione interforze è condotta da circa duecento uomini ed è coordinata dalla Procura di Foggia. L'obiettivo è sequestrare e successivamente abbattere le costruzioni in cui si svolgono attività illecite come spaccio e sfruttamento della prostituzione

Vibo Valentia - Blitz della Finanza in un noto ristorante : scoperti lavoratori in nero : Nel corso di un’indagine eseguita all'interno di un noto locale di Vibo Valentia, gli agenti della Guardia di Finanza dopo aver scoperto alcuni lavoratori in nero, hanno effettuato nei confronti del titolare dell’attività ristorativa diverse sanzioni per un totale di circa sette mila euro. Dopo la vicenda, il proprietario del noto locale del centro storico ha provveduto a regolarizzare la posizione lavorativa dei suoi dipendenti. blitz ...

Borgo d'Ale : Blitz della polizia e dei Nas : Un blitz degli agenti della squadra mobile della Questura di Vercelli e dei carabinieri del Nas , Nucleo Antisofisticazione, è in corso all'ex Consolata di Borgo d'Ale. Le forze dell'ordine hanno ...

Pescara - Blitz della Polizia al 'Ferro di Cavallo' - trovata droga : 2 arresti : È scattato sabato mattina un massiccio blitz della Polizia di Stato di Pescara al quartiere Rancitelli, precisamente nella zona dei palazzi Ater denominati "Ferro di Cavallo" e "Il Treno". Proprio una settimana fa, in questa zona, come si ricorderà, venne aggredito il giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi. Il collega si trovava insieme alla troupe del programma "Popolo Sovrano", quando è stato picchiato violentemente da alcuni soggetti ...

Trentino - Blitz antiterrorismo : arrestati 7 presunti anarco-insurrezionalisti. “Loro la bomba carta alla sede della Lega ad Ala” : Sette presunti anarco-insurrezionalisti sono stati arrestati in un blitz antiterrorismo della polizia e dei carabinieri del Trentino Alto Adige. Le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Trento sono scattate nei confronti di membri di una cellula, ritenuti responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali commessi tra il 2017 e il 2019. Tra questi anche quello avvenuto il 13 ottobre scorso quando una bomba carta è ...