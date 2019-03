Abbassare la pressione sanguigna è semplice | basta una semplice azione quotidiana

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Farmaci e cibo contribuiscono a farla, ma allo stesso modo è sufficiente compiere unaper far sì che l’ipertensione si allevi:riposare un’ora durante la giornata per ottenere benefici concreti. A giungere a questa conclusione è stato uno studio condotto da Manolis Kallistratos, dell’Asklepieion General Hospital a Voula, in Grecia. I ricercatori hanno preso in esame 212 pazienti di età superiore ai 60 anni affetti da ipertensione. I pazienti sono stati monitorati per 24 ore attraverso un apposito strumento portatile. Gli studiosi hanno dunque confrontato lamediadi quanti avevano come abitudine il riposino pomeridiano con chi invece non era solito farlo. Nell’arco delle 24 ore, i primi avevano unamassima di 5 millimetri di mercurio più bassa rispetto agli altri soggetti del campione. ...

