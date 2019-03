Marotta | ' Grande ottimismo sul fronte Icardi Derby? Decide Spalletti Se arrivassimo a

Marotta : “L’errore più grande da quando esiste la Var” : Marotta commenta le decisioni di Abisso: «L’errore di Abisso ha procurato all’Inter un danno notevole, irreparabile, speriamo che non diventi fatale nell’economia della nostra stagione perché sarebbe veramente grave.Un danno che si è consumato nell’epilogo della partita, quindi molto diverso rispetto a un torto che si può subire dopo 5 minuti, quando c’è ancora tanto tempo da giocare. La sfida di Firenze aveva preso una china ben definita, ...

Marotta : 'Ieri grande danno - speriamo non irreparabile' : Roma, 25 feb., askanews, - 'Abbiamo subito ieri sera un danno notevole; speriamo che non sia irreparabile nell'economia della stagione, speriamo non sia fatale al termine del campionato'. Lo ha detto Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, a margine del premio Facchetti 'Il bello del calcio'. Ieri ...

Inter - Marotta deciso : Chiesa potrebbe essere il grande obiettivo per la prossima estate : L'Inter sta già lavorando con grande assiduità per rinforzare la rosa nella prossima stagione e renderla più competitiva, cercando di ridurre il gap dalla Juventus, che da otto anni domina incontrastata. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è stato chiaro nelle ultime dichiarazioni, sottolineando come si punterà a profili con esperienza Internazionale ed abituati a vincere. In questo senso vanno visti i due colpi che sarebbero stati già ...

Dybala-Inter - Marotta punta al grande colpo estivo : i dettagli : DYBALA INTER– Paulo Dybala all’Inter? Fantacalcio, forse almeno per il momento. Occhio però al piano di Beppe Marotta, il quale sarebbe pronto a tentare il clamoroso affondo sull’argentino già a partire dalla prossima sessione di mercato estivo. La Juventus potrebbe aprire alla clamorosa cessione, ma solamente dinanzi ad un’offerta cash da circa 100-120 milioni di […] More

Marotta : 'Conte vicino alla sede? Milano è grande' - : Ai microfoni di Rai Sport, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha voluto gettare acqua sul fuoco per provare a spegnere le voci di un possibile e vicino approdo sulla panchina nerazzurra di Antonio Conte, ...

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

