In Sardegna sono stati scelti i vincitori del premio Gianni Massa

Elezioni Sardegna - tre “impresentabili” eletti in Regione : sono imputati per droga - riciclaggio e concussione : Al momento non rischiano la sospensione per la legge Severino ma sono comunque imputati per reati gravi: dal riciclaggio, all’associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga fino alla concussione. sono i tre candidati definiti “impresentabili” dalla commissione Antimafia eletti al consiglio regionale della Sardegna. In totale erano otto i nomi contenuti dalla lista diffusa dal presidente Nicola Morra: cinque ...

Assalto armato ad un cisterna di latte in Sardegna - Salvini : “Questi sono criminali non pastori” : Ancora problemi in Sardegna per la questione latte. Questa mattina, infatti, si è verificato un nuovo Assalto armato ad una cisterna, nel Sassarese. Due uomini armati hanno fermato un autotrasportatore a Nule e lo hanno legato a un albero. I due malviventi hanno poi dato fuoco al mezzo: entrambi erano armati di pistola e a volto coperto, e hanno poi fatto perdere le proprie tracce. L’Assalto è avvenuto in una stradina di campagna sulla ...

Elezioni in Sardegna - i 5stelle sono a un passo dalla tomba : Era ampiamente previsto, l’avevo scritto qualche settimana fa. In Sardegna il risultato elettorale certifica alcuni dati politici dirimenti. Vince nettamente il centrodestra con il 47,8% e vince non solo grazie alle liste nazionali, ma soprattutto con l’appoggio del Partito Sardo d’Azione (vera sorpresa) e di altre numerose liste civiche. Infatti la Lega, seppur primo partito della coalizione, si ferma all’11,4%. E Forza Italia ...

Sondaggi elettorali Tecnè : Sardegna - ecco dove sono finiti i voti del M5S : Sondaggi elettorali Tecnè: Sardegna, ecco dove sono finiti i voti del M5S Dal 42,5% delle Politiche 2018, al 9,7% di domenica. Il crollo del Movimento 5 Stelle in Sardegna è stato verticale. In meno di un anno sono andati in fumo oltre il 30% dei consensi. Si tratta del peggior risultato mai registrato dai grillini in queste ultime regionali, dove il passo indietro c’è stato, ma non così vistoso come in terra sarda. La perdita di ...

Non lo confesseranno mai - ma i grillini sono terrorizzati dopo la sconfitta in Sardegna : ... il Movimento 5 Stelle appare soltanto per quello che è sempre stato: un esercito di ex disoccupati, precari e partite Iva in bolletta che promettevano di voler cambiare il mondo e, dopo un decennio, ...

Come sono andate le elezioni in Sardegna : Matteo Salvini a un comizio in Sardegna (foto: Alessandro Tocco/Lapresse) C’è attesa per i risultati delle elezioni amministrative in Sardegna. Secondo i primi exit poll, diffusi nella tarda serata del 24 febbraio dal Tg3, il candidato di centrodestra Christian Solinas sarebbe in vantaggio con un range di preferenze compreso tra il 36,5 e il 40,5 per cento. Massimo Zedda, sindaco uscente di Cagliari e candidato di centrosinistra, avrebbe ...

Sardegna al voto : chi sono i candidati alle regionali : Oggi, domenica 24 febbraio, si vota in Sardegna. I sardi eleggeranno il presidente di Regione. La sfida è tra i

Le elezioni in Sardegna non sono semplici regionali : In Sardegna non si ricorda una concentrazione di leader politici, premier e vicepremier come quella straordinaria della campagna elettorale che si chiude oggi. Domenica si vota per le regionali e mai l'isola aveva ricevuto così tanta attenzione come nelle ultime due settimane, segno della connotazione nazionale attribuita alla consultazione, finita sotto i riflettori anche per la concomitante protesta dei pastori per il prezzo del ...

Elezioni Sardegna. Droga - concussione - peculato : ecco perché 5 candidati sono impresentabili e 3 rischiano sospensione : C’è chi ha l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Chi è a processo per tentata concussione in concorso. Chi è stato condannato per peculato continuato. E la lista è lunga. sono cinque i candidati cosiddetto “impresentabili” alle Elezioni regionali in programma domenica in Sardegna, che risultano cioè non conformi al Codice di Autoregolamentazione della Commissione antimafia, secondo la ...

Elezioni Sardegna 2019 - chi sono i 7 candidati in lizza : I riflettori sono puntati sulle Elezioni regionali in Sardegna . Dopo il boom della Lega in Abruzzo a discapito dei 5 Stelle arrivati solo terzi, domenica 24 febbraio si terrà una nuova sfida che avrà ...

In Sardegna 120 mila persone sono alla ricerca di lavoro : la ricetta di Silvio Berlusconi : Silvio Berlusconi è intervenuto in un comizio ad Olbia per sostenere il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Christian

Elezioni regionali Sardegna 2019 - chi sono i candidati e come si vota : Domenica 24 febbraio si voterà per le Elezioni regionali in Sardegna: i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente di Regione e i 60 consiglieri. Tutte le informazioni sulle modalità di voto, la legge elettorale vigente e i candidati che si sfideranno, ricordando anche quanto successo alle regionali del 2014 e alle politiche del 2018.Continua a leggere

Calo delle nascite in Sardegna - dal 2010 ci sono 4mila nati in meno : La Sardegna ai primi posti per denatalità. Venerdì 1 febbraio, alle 15, la sala conferenze della Fondazione di Sardegna via San Salvatore da Horta, n. 2, Cagliari ospita l 'incontro-dibattito "Culle ...