Il Segreto | l’ideatrice Aurora Guerra lascia la soap anticipazioni

davidemaggio

(Di domenica 10 marzo 2019)Brutte notizie per i telespettatori de Il, ma anche per i tanti fan di Una Vita., ideatrice e sceneggiatrice delle due fortunatissime telenovelas, ha deciso di abbandonare le sue creature per intraprendere nuove sfide professionali. Secondo il sito spagnolo Formula Tv, lasi unirà nelle prossime settimane al team di Alea Media, società specializzata nella realizzazione di fiction televisive (tra le tante anche Il Principe – Un amore impossibile, andata in onda su Canale5). Il non facile compito di garantire continuità nello sviluppo delle sceneggiature e delle movimentate vicende degli abitanti di Puente Viejo e Acacias 38 spetterà a Miquel Peidrò, sceneggiatore da sempre vicino alla. Di seguito ledegli episodi in onda dal 10 al 15 marzo 2019.Ildomenica 10 marzo 2019 Adela è furiosa ...