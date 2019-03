“Ci dispiace comunicarle che suo marito è nella lista dei 157 passeggeri del volo

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) “Ciche suofiguradei 157delEthiopian airlines diretto a Nairobi“. Così, questa mattina, la moglie di Sebastiano Tusa ha saputo di quanto accaduto al. Tusa, assessore ai Beni Culturali della Regione siciliana, è morto oggi nell’incidente aereo deldell’Ethiopian airlines precipitato ad Addis Abeba. La moglie, Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Museo d’arte contemporanea di Palazzo Riso a Palermo, attendeva la telefonato deluna volta arrivato a Narobi. “Mi hanno chiamato dalla Farnesina – ha dichiarato con la voce rotta dalla commozione – mi hanno detto che non ci sono superstiti“.AFP/LaPresse La flebile speranza che ci potessero essere dei sopravvissuti è stata spazzata via dalle notizie che sono arrivate una dopo l’altra da Addis Abeba. ...

