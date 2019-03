Tav Si va verso il rinvio dei bandi Non partiranno lunedì

Tav - Palazzo Chigi : si va verso rinvio dei bandi. LIVE | : I contenuti della direttiva e dei bandi non sono ancora noti - scrive il Sole 24 Ore - ma sarà presente un riferimento alla volontà di Roma di chiedere a Parigi e Bruxelles di rivedere il Trattato. ...

Tav - verso la crisi di governo. Salvini : “Io irresponsabile? Sono coerente - Lega non la blocca” : Nonostante le rassicurazioni del premier Conte sul nodo Tav il governo è ancora in stallo. Lo scontro tra i vicepremier non accenna a fermarsi. Il vicepremier Di Maio ha detto che Salvini è "irresponsabile". Il vicepremier leghista: "Sono coerente. Comunque non mi scandalizzo, ho sempre lavorato per riavvicinare le posizioni, devono partire i bandi per la Tav".Continua a leggere

Tav - Conte sposa la linea Di Maio. E il governo va verso la crisi : Si chiude con un botta e risposta durissimo la giornata più nera del governo giallo-verde. Con Salvini che in tv insiste a dire che la Tav si farà a tutti i costi e Di Maio che lo definisce «un irresponsabile». Una giornata girata politicamente sulla forte presa di posizione di Conte a sostegno delle ragioni dei grillini. «Ho forti dubbi sulla conv...

Il premier Conte boccia la Tav - l'ira di Salvini : governo verso la crisi : Siamo oltre la Tav. Lega e 5Stelle ieri sono passati dalla melina alle cannonate. Da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, ha ribadito il no alla Tav e ha chiesto la sospensione dei nuovi...

Tav - nulla di fatto al vertice di Palazzo Chigi. Verso confronto con Francia : Il vertice di Palazzo Chigi sulla TAV si è chiuso con un nulla di fatto , né pare che si sia riusciti ad avvicinare le posizioni di Lega e Cinquestelle sulla questione. Nessuna decisione sui bandi che ...

Alta velocità Torino-Lione - Conte : "Non si può bloccare". L'exit strategy del premier : verso una mini-Tav? : La Tav "non si può bloccare: mi occuperò io della revisione". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in riferimento all’impasse di governo sull’Altà velocità Torino-Lione. Sul tavolo del premier nelle ultime ore sarebbe giunta una nuova mini-analisi costi/benefici per integrare la prima. Secondo quest'ultimo documento, come riferisce Tgcom24, le perdite per l’Italia si dimezzerebbero, passando da un saldo negativo di 7 ...

Tav - verso un sì : con la nuova analisi costi-benefici il saldo dell’opera è positivo : La nuova versione del documento richiesta dal premier. Il conto considera solo spese e ricadute sul nostro Paese, escludendo quelle su Francia e Ue

Il governo verso il sì a una "mini-Tav" | Nuova analisi costi-benefici chiesta da Conte : "Non possiamo bloccare un’opera come la Tav, ma indubbiamente la si può sottoporre ad una revisione e me ne occuperò personalmente". Sarebbe questa la posizione del premier che ha aperto alla Lega con un compromesso sull'opera, magari più piccola, con risparmi che potrebbero superare un miliardo di euro