Perché protestano gli agricoltori in Puglia

(Di sabato 9 marzo 2019) Il Governo vara il decreto legge sull'agricoltura con misure urgenti per Xylella, latte e gelate, ma inresta comunque alta la tensione nel mondo agricolo.Proprio la Xylella é un fronte aperto insieme alla crisi degli agrumi. Si sono vissute ore di attesa e di preoccupazionesi temeva che il Governo varasse un disegno di legge anziché un decreto.In effetti, il provvedimento era annunciato nell'ordine del giorno come un disegno di legge per il "rilancio dei settori agricoli in crisi" e il "sostegno alle imprese colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale".Il Governo, invece, ha deciso di dare il via libera al testo come decreto legge. Prima del Cdm, erano insorti sia Confagricoltura Bari che i "Gilet arancioni", il movimento sorto insull'onda dei "Gilet gialli" francesi.Giorni fa il governatore pugliese, Michele Emiliano, ha ...

