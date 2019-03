MotoGp | Valentino Rossi e Jorge Lorenzo fuori dalla lotta per la pole position in Qatar

MotoGp - Risultato Qualifiche Losail 2019 : Maverick Vinales sbrana la pole position! 14° Valentino Rossi - Dovizioso in prima fila! : Le prime Qualifiche dell’anno nel Mondiale MotoGP 2019, quelle del Gran Premio del Qatar a Losail, forse non passeranno alla storia per la spettacolarità, ma per le sorprese che hanno regalato agli spettatori. Innanzitutto la pole position va a Maverick Vinales, la 18esima della sua carriera. Lo spagnolo spinge la sua Yamaha fino ad uno strepitoso 1:53.546 e rifila ben tredici posizioni di distacco al suo compagno di scuderia, Valentino ...

MotoGp – Hamilton stuzzica i fan : “in pista con Valentino Rossi? Che onore! Scambio Yamaha-Mercedes? Dico che…” : Lewis Hamilton spettatore speciale delle qualifiche in Qatar: il pilota Mercedes apre alla possibilità di correre insieme a Valentino Rossi, ma glissa sul possibile Scambio ‘Yamaha-Mercedes’ Occhi puntati sul circuito di Losail nella giornata di oggi per le prime qualifiche di MotoGp dell’anno. Una presenza davvero d’eccezione insieme ai piloti delle due ruote, fra i vari box si aggira, cuorioso, Lewis Hamilton, ...

MotoGp – Crutchlow e Nakagami staccano il pass per la Q2 in Qatar : disastro per Valentino Rossi in Q1 : Prima parte di qualifiche nel segno di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami: Valentino Rossi clamorosamente fuori dalla Q1 in Qatar Prima della Q2, nella quale si deciderà la griglia di partenza del Gp del Qatar, si è assistito alla prima parte della sessione di qualifica. Tra i piloti a passare dalla Q1 anche nomi altisonanti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Pecco Bagnaia e Andrea Iannone. Ad approdare in Q2 sono però Cal Crutchlow ...

MotoGp – Le Ducati dominano le FP4 : Petrucci e Dovizioso senza rivali - male Valentino Rossi [TEMPI] : Appena terminate le Fp4 del Gp del Qatar: i tempi e la classifica della quarta sessione di prove libere sul circuito di Losail In vista delle prime qualifiche di stagione, i piloti di MotoGp si sono cimentati nelle quarte prove libere del Gp del Qatar. Pochi momenti prima della sessione che deciderà la griglia di partenza del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, a segnare il tempo più veloce è stato Danilo Petrucci con ...

MotoGp – Lewis Hamilton ai box Yamaha - il pilota di F1 incontra Morbidelli ed attende Valentino Rossi [VIDEO] : Lewis Hamilton ospite del box Yamaha Petronas, il pilota di Formula Uno spunta nel paddock del circuito di MotoGp in Qatar In occasione del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, Lewis Hamilton ha fatto una capatina sul circuito di Losail. Mentre in pista si stanno disputando le qualifiche della Moto2, il pilota di Formula Uno ha fatto visita ai box Yamaha Petronas, dove ha incontrato ed interloquito con Fabio Quartararo e ...

MotoGp – Meregalli - l’errore nelle Fp2 nel box di Valentino Rossi e la prova di Vinales : l’analisi del team director Yamaha : L’analisi di Maio Meregalli al termine delle Fp3 del Gp del Qatar: le parole del team director Yamaha su Valentino Rossi e Maverick Vinales E’ terminata la terza sessione di prove libere del Gp del Qatar: i piloti sono scesi in pista per continuare il loro lavoro in vista delle qualifiche di questo pomeriggio. In particolar modo, Valentino Rossi ha cercato di staccare il pass per la Q2, dopo la difficile giornata di ieri, senza ...

LIVE MotoGp - GP Qatar 2019 in DIRETTA : qualifiche - Dovizioso e Valentino Rossi in lotta per la pole : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail andrà in scena il primo time-attack della stagione che deciderà la griglia di partenza della gara domenicale. Sotto le luci artificiali del circuito nel deserto ci si aspetta un grandissimo spettacolo. Il favorito numero uno per la conquista della pole position è lo spagnolo Marc Marquez. Il centauro ...

MotoGp - Risultati FP3 GP Qatar 2019 : Marquez precede un super Bagnaia. Valentino Rossi cresce - ma non evita la Q1 : Marc Marquez primeggia anche quando non forza al suo massimo. Lo spagnolo della Honda, infatti chiude al comando anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar 2019 di MotoGP con il tempo di 1:54.677, dimostrando come il suo feeling con la nuova moto sia davvero eccellente. Il campione del mondo in carica ha lavorato sul passo gara, montando le mescole più dure a disposizione, quindi ha cercato il tempo nel finale, trovando il ...

MotoGp – Terminate le Fp3 in Qatar : Marquez super nonostante la caduta - Valentino Rossi fuori dalla Q2 [TEMPI] : La caduta non ferma Marc Marquez, Valentino Rossi non riesce a staccare il pass per la Q2 di oggi pomeriggio: i tempi delle Fp3 del Gp del Qatar Una terza sessione di prove libere ricca di colpi di scena e preoccupazione, oggi pomeriggio sul circuito di Losail. La Honda ha dovuto fare i conti con le cadute sia di Lorenzo che Marquez, che hanno avuto conseguenze differenti. Se il campione del mondo in carica infatti è tornato presto in ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello incanta Doha : la fidanzata di Valentino Rossi bella e sexy in Qatar : Francesca Sofia Novello incantevole a Doha: la fidanzata di Valentino Rossi sensualissima in Qatar nel primo weekend di gara di MotoGp La stagione 2019 di MotoGp è ufficialmente iniziata: ieri i piloti sono scesi in pista, sul circuito di Losail, per le prime due sessioni di prove libere, mentre oggi è il turno delle qualifiche, che regaleranno le prime fortissimi emozioni del nuovo Motomondiale. Non poteva mancare al primo appuntamento ...

