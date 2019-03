Matteo Salvini - lo schiaffo a Di Maio : "Torno a Roma martedì. Ora...". Retroscena : gelo negli ultimi 2 giorni : Più schiaffo di così non si può. Luigi Di Maio passerà il weekend a lavorare, gomito a gomito con Stefano Buffagni, per risolvere il nodo Tav. Matteo Salvini resterà placido nella sua Milano, e non ha alcuna intenzione di dedicarsi al dossier alta velocità. "Ora decidano loro cosa vogliono fare, io

Matteo Salvini : figli altezza e moglie - la carriera del politico : Matteo Salvini: figli altezza e moglie, la carriera del politico carriera e vita privata di Matteo Salvini Condivisibili o meno che siano le proposte e le ideologie (il che, del resto, è un fattore irrinunciabile per chiunque decida di intraprendere una carriera politica), si è comunque costretti ad ammettere che Matteo Salvini abbia rappresentato una figura altrimenti inedita nel panorama della politica italiana. E non tanto per la linea di ...

Buon compleanno Martina Galli - Ornella Muti - Matteo Salvini… : Buon compleanno Martina Galli, Ornella Muti, Matteo Salvini… …Massimiliano Sciarra, Sandra Lonardo, Emma Bonino, Mario Sarcinelli, Diana de Feo, Rolando Mosca Moschini, Paola Quattrini, Teo Fabi, Franco Uncini, Juliette Binoche, Youri Djorkaeff, Monica Vanali, Gianluca Pini, Juan Sebastian Veron, Stefano Sturaro… Oggi 9 marzo compiono gli anni: Martina Galli, manager; Massimiliano Sciarra, speaker tadio e tv, opinionista; Dario Ciccone, ex ...

Antonello Venditti - la verità su Matteo Salvini : 'Non sono leghista - ma lui...'. Sinistri massacrati ancora : Oggi Antonello Venditti compie 70 anni , ma è già da qualche giorno che si parla di lui dopo l'intervista rilasciata a Vanity Fair in cui ha ammesso di simpatizzare per Matteo Salvini, soprattutto per ...

Matteo Salvini - dopo la crisi di governo spunta lo scenario dei 'tecnici' : così la Lega va al 50% : La prima preoccupazione arriva dal Def, il documento di economia e finanza che dovrebbe essere presentato entro il 10 aprile, al massimo entro la fine del mese, quando c'è l'obbligo di invio alla ...

Matteo Salvini - botta a caldo : "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia". Drammatico siluro su Berlusconi : "nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato". Matteo Salvini risponde a caldo all'affondo del grillino Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e braccio destro di Luigi Di Maio, che ha parlato nel tardo pomeriggio di "crisi di governo già aperta" sulla Tav per c

Migranti - Matteo Salvini fa la storia. Anche la Merkel è con lui : una bomba sull'Europa : Un altro successo per il vicepremier Matteo Salvini: l’Italia ha ricevuto l’appoggio della Germania a fronte del cambiamento richiesto nelle regole di ingaggio di Sophia, la prima operazione militare di sicurezza marittima europea che opera nel Mediterraneo centrale. Il leader della Lega ha chiesto

Matteo Salvini - la frase da brividi sulla crisi del governo : "Siamo nella mani del buon Dio" : Il vento di crisi all'interno del governo soffia ormai fortissimo, al punto che neanche Matteo Salvini sembra più in grado di poterlo fermare. Il leader della Lega ha cercato di rinviare la discussione sul dossier al prossimo lunedì: "Ne parliamo da lunedì in avanti - ha detto - Io sono per fare e n

Tav - Dagospia : "Cosa ha garantito Matteo Salvini. L'opera si farà" - Luigi Di Maio leader finito : Che sarà, di questa Tav? Il contesto è noto: Matteo Salvini minaccia la crisi di governo, Luigi Di Maio si impunta e non vuole cedere, nel nome della decrescita infelice tanto cara ai grillini. Il futuro dell'esecutivo non è mai stato così incerto quanto lo è oggi, in un diluvio di dichiarazioni inf

Matteo Salvini attaccato da Fabrizio Corona - : 'Politica? Prima o poi la farò anche io. Cercherei di portare coerenza, quella che non hanno i grillini'. Ecco la rivoluzionaria affermazione. Siete sconvolti? Dovreste esserlo. Vivere in un Paese ...

“Matteo Salvini ha avvelenato gli italiani con gocce di odio” le parole della Boldrini scatenano la reazione di Salvini : Laura Boldrini dichiara che gli italiani sono stati avvelenati dal leader della Lega. Salvini risponde postando un video satirico su twitter Come si spiega l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini “ha avvelenato” gli italiani. Lo dice in un’intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in … Continue reading “Matteo ...

Salvini Si Tav - follower in rivolta : 'Matteo non puoi far cadere il governo' : Matteo Salvini + Aggiungi a My Home Politica + Aggiungi a My Home M5S + Aggiungi a My Home Annuncio 'Matteo trova un accordo con Luigi per favore' Più duro, invece, si dimostra Mauro P. secondo il ...