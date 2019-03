Juventus-Atletico Madrid | orario | tv | data e streaming Il programma completo

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Si completeranno martedì 12 e mercoledì 13 i match di ritorno degli ottavi di finale della Champions League di calcio, e proprio martedì prossimo lagiocherà in casa contro l’nel tentativo di ribaltare il pesante 2-0 subito in trasferta e proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale.La Vecchia Signora sarà chiamata a dimenticare quanto accaduto al Wanda Metropolitano, stadio che sarà anche sede della finalissima della competizione, ma come mostrato da diverse squadre negli scorsi giorni le rimonte, anche quelle che alla vigilia sembrano complicate, non sono impossibili.La sfida, che si giocherà martedì 12 marzo alle ore 21.00, sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252, mentre la direttasarà fruibile in abbonamento attraverso Sky Go. OA Sport come al solito vi proporrà la diretta ...

