TUTELA DELL' AMBIENTE | UNA PRIORITÀ PER IL 35% DELLE PERSONE IN CAMPANIA VIDEO

8 marzo - Salvini : 'Non bastano mimose - leggi per le TUTELA delle donne' : "I ministri non possono limitarsi alle mimose, credo sia più utile presentare due leggi che diventeranno presto realtà , entro la primavera, e risparmieranno sofferenze a migliaia di donne che sono in ...

Agricoltura - Pignatone : 'La TUTELA del made in Siciliy passa dal grano - il M5S lavora per la protezione dell'intera filiera' : Per tutti questi motivi è d'obbligo stare a fianco degli agricoltori ai quali dobbiamo garantire un ruolo importante nel rilancio della stessa economia italiana'.

Cc TUTELA dell'ambiente - mafie attive nel settore delle rinnovabili : ... attraverso false dichiarazioni di sottoperformanza di pannelli fotovoltaici, vengono venduti come pannelli usati e smaltiti illegalmente verso i Paesi del Terzo Mondo". Per Agovino "questo fenomeno ...

Ambiente : la Basilicata sempre più regina della biodiversità e della TUTELA del territorio : “La Basilicata è tra le maggiori regioni europee per numero di siti di Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva Europea per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Basilicata punta sempre di più al verde e… al verde acqua! Natura 2000 è dunque la rete ...

'Emilia-Romagna in prima linea per la TUTELA dell'ape ligustica e del miele italiano' : Il tavolo dei relatori al convegno, Foto Romagnoli, Con una legge in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, l'assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ha approvato una legge relativa alle '...

Aeroporto Costa D'Amalfi - i sindaci dovrebbero TUTELAre la salute della gente non fare cortei - : Il compito della scienza è raccontare le cose a volte anche semplicemente , non devono mai altri sorridere se non competenti della materia e peggio non " titolati ad esprimersi in argomenti del ...

FashionAbleArt After MFW19 : capi trasformabili - arte - moda e TUTELA dell'ambiente : Dopo la sfilata di presentazione del format alla Milano Fashion Week, presso THEONEMILANO (oranizzata da Fieramilanocity), l'evento FashionAbleArt, ritorna per aprire le porte a tutti in una formidabile location meneghina, cuore pulsante della moda. Stiamo parlando di Salone Italia, che ospiterà gratuitamente l'iniziativa. Un felice connubio tra artisti e fashion designer emergenti che, sabato 2 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle ore 20.30, ...

Blitz Olanda su Air France-Klm a TUTELA dell’interesse nazionale : Se non è una nazionalizzazione, anche se in questo caso si dovrebbe parlare di "seminazionalizzaizone", poco ci manca. Il governo dell'Olanda ha annunciato un improvviso raid sul capitale di Air France-Klm, con l'acquisto di una partecipazione del 12,68 per cento con cui rafforzare la sua presa sulla società nel quadro di crescenti dissensi di vedute con l'altro "socio pesante", la Francia. E nell'annunciare l'operazione, durante una conferenza ...

TUTELA della salute pubblica in Sicilia : Si parlerà della Tutela della salute pubblica, in un convegno in programma il 27 febbraio a Villa Malfitano a Palermo, alla luce delle nuove esigenze

Giornata Internazionale della Giustizia Sociale : TUTELA della persona : In occasione della Giornata Internazionale della Giustizia Sociale, oggi 20 febbraio, interviene con una nota il Coordinamento Nazionale Docenti Lucca

Carnevale di Venezia 2019 : misure a TUTELA della circolazione pedonale nel Centro storico : In particolare il provvedimento prevede che in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate dalle manifestazioni e degli spettacoli del Carnevale tale da compromettere la sicurezza ...

Cultura : al via lavori della task force Copernicus per la TUTELA del patrimonio con i satelliti : Al via i lavori al Mibac della task force istituita per studiare l’uso dei satelliti nella tutela del patrimonio Culturale. Si è tenuta oggi nella Sala Emeroteca del Collegio Romano, “la prima riunione della Copernicus Cultural Heritage task force, istituita per assicurare lo sviluppo e l’uso nel settore dei beni Culturali di applicazioni satellitari finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio Culturale“, spiega ...

Ponte Morandi - l’Avvocatura contro Autostrade : “Diritto a ricostruire? Aveva il dovere di TUTELAre sicurezza delle vittime” : “C’è un’indagine penale in corso, ci sono gravi ipotesi di reato, c’è un sequestro penale perché sono morte 43 persone, tra le quali anche un bambino di 8 anni, che quel giorno andavano a lavorare, partivano o ritornavano da una vacanza, e su quel Ponte vivevano serenamente un tratto della loro vita ed avrebbero avuto, loro si, il diritto di continuare a farlo, e Aspi avrebbe avuto, soprattutto, il dovere di consentirglielo”. Ci va ...

Wanda Nara : «Vorrei che Mauro fosse più TUTELAto dalla squadra - perché escono delle cattiverie da dentro» : Ancora una volta è Wanda Nara contro tutti. Il tema è il solito: il rinnovo del contratto del marito di cui è anche agente, il centravanti nerazzurro Mauro Icardi . «In tanti mi hanno scritto ...