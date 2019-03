Lega | su Affari la replica a Di Maio I bandi partano L' opera va fatta

Meloni ad Affari : 'Stiamo lavorandoa un governo con la Lega senza M5S' : Occhi puntati su Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, che, reduce dal grande successo negli Stati Uniti, fuga ogni dubbio: non contino su di lei per puntellare la maggioranza gialloblù, il suo progetto è un altro, molto più ambizioso Segui su Affaritaliani.it

La Lega undici punti sopra il M5S Europee - le 'estimation' di Affari : Fortissima avanzata della Lega che stacca di ben undici punti il Movimento 5 Stelle, in decisa flessione rispetto alle Politiche del 2018. Partito Democratico stabile, flessione pesante di Forza Italia. Fratelli d'Italia e Liberi e Uguali appena sopra la soglia del 4%... Segui su Affaritaliani.it

Tutti gli affari della Lega in Russia : Russiagate italiano, 'Legame stretto di affari e politica' Gli autori mettono dunque in luce un Legame stretto di affari e politica, dall'Italia alla Russia passando per la Bulgaria . E arrivando ...

Salvini - Giorgetti e le liti hegelianeAffari svela il successo della Lega : Reduce dal successo alle Regionali in Sardegna Matteo Salvini tiene i piedi per terra, conferma l'alleanza di governo con i 5 Stelle e sul fronte elettorale guarda alla Basilicata il 24 marzo, poi al Piemonte e alle Europee tenendo sempre ben distinto il piano elettorale dal contratto che lo Lega al Movimento 5 Stelle Segui su affaritaliani.it

Europee - gruppo unico 5S-Lega? Di Maio ad Affari : "Smentisco" : Dopo le prossime elezioni Europee sono possibili "nuovi equilibri sorprendenti", la Lega "sarà il partito più forte, in grado di aggregare attorno a sé un fortissimo gruppo eurocritico", anche con il M5S. Lo dice il presidente della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi Segui su Affaritaliani.it

Borghi ad Affari : Ue a guida Lega O è meglio che l'Italia se ne vada : "Punto a vincere le elezioni del 26 maggio per cambiare l'Europa. E se dico che questa sarà l'ultima chance per cambiare davvero l'Ue è perché spero di vincere e di poterlo fare". Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio... Segui su Affaritaliani.it

Zaia ad Affari : "La Tav va fatta" Pressing della Lega sui 5 Stelle : La Tav Torino-Lione va fatta? "Certo. Io mi sono presentato con un programma nel 2015, che è stato ampliamente votato dalla maggioranza dei veneti, che vuole la Tav. Per cui do corso al mio programma". Lo afferma ad Affaritaliani.it il Governatore leghista del Veneto Luca Zaia nel giorno della pubblicazione del MIT dell'analisi costi/benefici sulla Tav... Segui su Affaritaliani.it

"La Lega al 34 - 67%? Fuochino..." Su Affari la profezia di Giorgetti : ESCLUSIVO/ Giancarlo Giorgetti lo considerano una specie di profeta nella Lega. Soprattutto quando si parla di azzeccare i risultati elettorali del Carroccio. Poco prima della chiusura dei seggi in Abruzzo, quando tutti parlavano di massimo 25%... Segui su Affaritaliani.it

Consob - intesa Lega-M5S su Savona Ministero per gli Affari europei a Conte : E’ subito polemica: la senatrice Dem Malpezzi: «Problema di incompatibilità: il ministro ha lavorato per il fondo Euklid, un soggetto vigilato proprio dalla Commissione»

Rihanna denuncia suo padre per fermare l'uso del cognome Fenty per affari ilLegali : i dettagli della causa : Nella sua denuncia Rihanna accusa la Fenty Entertainment di aver negoziato a suo nome 15 spettacoli in America Latina a dicembre 2017, per un totale di 15 milioni di dollari : una vera e propria ...