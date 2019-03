Cancellazione Ipoteca Mutuo | come richiederla dopo l’estinzione del mutuo su prima e

correttainformazione

(Di venerdì 8 marzo 2019) Ecco a voi una guida surichiedere ladell’del, sia sullache sulla seconda casa.Estinzionecasa:cancellare l’? Le procedure per procedere aldi un’sono due: o per atto notarile o tramite ufficio, secondo quanto passato con la legge Bersani sui mutui.La scelta di una delle due soluzioni, dipende molto dalle esigenze dello stesso proprietario, e dalla fretta che ha.Nel passato, quando si era interessati a cancellare un’su una casa a seguito deldi un, l’unica via praticabile era quella di rivolgersi ad un notaio, ma grazie alla legge numero 40 del 2007, a tutti meglio nota sotto il nome di Legge Bersani, le cose sono nettamente cambiate, dando l’opportunità di velocizzare i tempi e di risparmiare sui costi.Lad’ufficio, voluta dalla ...

Ordine_CDL_NA : RT @laleggepertutti: Richiesta cancellazione #Ipoteca Agenzia Entrate Riscossione - - Inequitalia : #Debiti per #cartelle esattoriali non pagate: quando la procedura è illegittima e si può fare ricorso. L’estinzione… - NOTAROMARCELLO : La Legge per Tutti: Richiesta cancellazione ipoteca Agenzia Entrate Riscossione. -