Belgio | Fellaini dice addio alla Nazionale

(Di venerdì 8 marzo 2019) Marouanebelga. Passato a gennaio dal Manchester United ai cinesi dello Shandong Luneng, il 31enne centrocampista ha annunciato via social la decisione di chiudere con i Diavoli Rossi: “Dopo aver rappresentato ilper 12 anni ai più alti livelli, ho deciso di ritirarmi d. Non e’ stata una decisione facile per me e non l’ho presa con leggerezza ma sento che e’ il momento giusto per fare un passo indietro e dare spazio alle future generazioni di giocatori che possano dare continuità a questo periodo fantastico del calcio belga“.pic.twitter.com/A7rVvajpMI— Marouane(@) 7 marzo 2019L'articoloCalcioWeb.

