Si muove qualcosa anche per Huawei P10 Lite dual SIM | aggiornamento B388 dal 7 marzo

optimaitalia

(Di giovedì 7 marzo 2019)Ancora novità in questo inizio di2019 assai intenso per i possessori di unP10. Negli ultimi giorni, infatti, diverse versioni in commercio nel nostro Paese hanno ricevuto nuovi aggiornamenti, compresi alcuni prodotti brandizzati. Dopo avervi parlato in modo più dettagliato della patch B381, resa disponibile ad inizio settimana per i dispositivi no brand single SIM (qui troverete qualche altra informazione in merito), stavolta tocca analizzare più da vicino la versioneSIM del popolare smartphone lanciato sul mercato due anni fa.Stando alle ultimissime segnalazioni trapelate oggi 7, infatti,questoP10sta ricevendo un nuovo. Mi riferisco nello specifico alla patch, con cui potremo toccare con mano il pacchetto software di febbraio. Frammentarie le notizie spuntate sui social fino a questo momento, attraverso i ...

AnnaAscani : Venite a votare anche per dimostrare a certi titolisti che il popolo del PD si muove per qualcosa, non contro qualc… - stefanonap62 : @petergomezblog Intanto qualcosa pur si muove. - GioPao9 : Si muove qualcosa anche per #HuaweiP10Lite dual SIM: aggiornamento B388 dal 7 marzo -