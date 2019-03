Roma | Di Francesco esonerato | in arrivo Ranieri

Roma - esonerato Di Francesco. In pole per la sostituzione c’è Claudio Ranieri : Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. La dirigenza giallorossa ha esonerato l’allenatore dopo il pesante k.o. nel derby contro la Lazio e l’eliminazione dalla Champions League in virtù della sconfitta per 3-1 contro il Porto. In pole per la sostituzione del tecnico c’è Claudio Ranieri, esonerato negli scorsi giorni dal Fulham. “Da parte mia e di tutta l’As Roma, vorrei ringraziare Eusebio per ...

La Roma ha esonerato Di Francesco. Ranieri traghettatore? : Comunicato ufficiale Eusebio Di Francesco non è più l’allenatore della Roma. Lo ha comunicato in via ufficiale la società giallorossa. Questo il testo ufficiale. «La Società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. “Da parte mia e di tutta l’AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l’impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un ...

Calcio - la Roma esonera Di Francesco : 18.21 Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Roma.La società giallorossa comunica di averlo solletavo dall' incarico. Fatali al tecnico abruzzese il ko nel derby con la Lazio sabato scorso e l'eliminazione dalla Champions League ieri sera. Così il presidente James Pallotta: "Da parte mia e di tutta la Roma, vorrei ringraziare Eusebio Di Francesco per l'impegno profuso. Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo ...

La Roma ha esonerato il suo allenatore - Eusebio Di Francesco : La Roma ha annunciato l’esonero del suo allenatore Eusebio Di Francesco il giorno dopo l’eliminazione della squadra dagli ottavi di finale di Champions League per la sconfitta subita contro il Porto. Di Francesco era l’allenatore della Roma dall’estate del 2017.

Roma - ufficiale l’esonero di Di Francesco : al suo posto in arrivo Claudio Ranieri : La società giallorossa ha deciso di esonerare Di Francesco, al suo posto arriva Claudio Ranieri fino al termine della stagione Eusebio Di Francesco chiude la sua esperienza con la Roma, il club giallorosso ha esonerato il proprio allenatore dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata ad opera del Porto. Ranieri – AFP/LaPresse Nonostante l’ex Sassuolo abbia diretto l’allenamento di questo pomeriggio, Pallotta ...