Petrolio | Wti stabile a 56 | 2 dollari

Petrolio : Wti in rialzo a 57 - 6 dollari : ROMA, 1 MAR - Il Petrolio è in rialzo dello 0,7% con il greggio Wti a 57,6 dollari al barile e il Brent a 66,8 dollari .

ANSA, - ROMA, 20 FEB - Il Petrolio è in rialzo per il barile Wti a 56,22 dollari e stabile per il Brent a 66,40 dollari. 20 febbraio 2019