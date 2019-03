Moto2 | GP Qatar 2019 | Luca Marini e la voglia di essere grande a Losail

oasport

(Di giovedì 7 marzo 2019) I motori da domani torneranno a rombare. Sotto le luci artificiali del deserto, le classi del Motomondiale sono pronte a regalare spettacolo e le attese sono molte. Con la stessa emozione che può vivere uno studente nel suo primo giorno di scuola, così ogni singolo pilota affronta il suo esordio con la trepidazione della scoperta. Per ognuno di loro, però, è un divertimento perché andare in moto significa sentirsi liberi e dare un senso ad ogni secondo che passa.Sensazioni e ambizioni sono anche quelle di. Lui, cresciuto all’ombra ingombrante di un fratello così noto, ha bisogno di crearsi una sua storia. Per il ragazzo, Valentino Rossi è un modello da imitare e un riferimento in pista. E’ splendido il rapporto tra i due e, nonostante si cerchi a volte di creare inutili dualismi,è desideroso di perseguire il suo percorso, meritandosi quel che ha decimo ...

